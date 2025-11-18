Los Mossos investigan la muerte de una mujer que se ha precipitado de una ventana en L'Hospitalet

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer de edad avanzada que este martes se ha precipitado desde una ventana en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y tienen retenido a su hijo a la espera de determinar las causas exactas del fallecimiento.

Según han informado a Efe fuentes de la Policía de la Generalitat, se está investigando si la muerte de esta mujer ha sido accidental, suicida u homicida, por lo que en estos momentos no se descarta ningún escenario.

Por el momento, según las citadas fuentes, el hijo de la mujer se encuentra en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en L'Hospitalet de Llobregat hasta que se determinen las causas por las que esta mujer se ha precipitado desde una ventana.

El aviso de este incidente se produjo poco antes de la medianoche del lunes, y los primeros en personarse en el lugar de los hechos fueron agentes de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat.

Según han informado fuentes municipales, la Guardia Urbana detuvo en un primer momento al hijo de la mujer fallecida, que se encontraba en el lugar de los hechos, y posteriormente fue entregado a los Mossos d'Esquadra, una vez que este cuerpo asumió la investigación para esclarecer las causas.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Sur de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso.

Durante la mañana de este martes, agentes de la Policía de la Generalitat trabajan en el lugar de los hechos para recabar pruebas que ayuden a esclarecer lo sucedido, mientras que se está a la espera de tomar declaración al hijo.