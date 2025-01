'Erre que erre': Los chocolates con los que las ex monjas de Belorado participarán en Madrid Fusión

Burgos/En el mes de mayo de 2024 unas monjas clarisas (ahora ex monjas) se hicieron totalmente famosas por una demanda sobre el convento en el que residían.

Desde entonces, su popularidad no ha hecho más que aumentar, y ahora este grupo de monjas ex comulgadas del Monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos) han anunciado que participarán en Madrid Fusión 2025.

No es la primera vez que las ex religiosas participan en un evento gastronómico de alto nivel, dado que ya se dieron a conocer en los años previos a la pandemia.

De este modo, vuelven con su chocolate el próximo 27 de enero con una charla para explicar cómo elaboran sus afamados dulces.

Madrid Fusión, 27 de enero

Las ex religiosas, que anunciaron el pasado 13 de mayo su salida de la Iglesia católica tras lo que el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, firmó las cartas de excomunión y abandono de la vida consagrada el 22 de junio, ofrecerán una conferencia que llevará por título 'Chocolates Erre que Erre'.

Las ex clarisas explicarán en la charla cómo producen su chocolate 'Erre que Erre' (On and On), "un dulce que refleja el esfuerzo, la creatividad y la lucha frente a las adversidades que amenazan la continuidad de los monasterios de clausura", y que fue creado a finales del año pasado para la campaña de Navidad.

Una visión celestial de la gastronomía

La invitación a participar en Madrid Fusión ha venido de la mano del presidente y fundador del evento gastronómico, Carlos Capel, y las ex religiosas van a aprovechar la ocasión para compartir "su visión única de la gastronomía, que combina espiritualidad, dedicación y un profundo amor por el chocolate".

El anuncio de su participación en Madrid Fusión llega una semana después de que las ex monjas, que están pendientes de que se resuelva la demanda de desahucio interpuesta por el arzobispo de Burgos, comunicaran que habían producido un CD de música religiosa, a la venta junto con un libro con todas las partituras de las composiciones en él recogidas.

"Una forma de aliviar su situación económica y trabajar para superar sus dificultades", afirmaban las ex religiosas a través de su jefe de prensa, y una más tras la puesta en marcha de una nueva campaña de venta de chocolates para la Navidad, bajo la marca 'Erre que Erre', que será la que presenten el próximo 27 de enero en Madrid Fusión.