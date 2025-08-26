Dos militares del Ejército de Tierra heridos graves tras chocar su vehículo con un camión de ganado en Orense

Dos militares del Ejército de Tierra que colaboraban en la extinción de los incendios forestales han resultado heridos graves en una colisión entre el vehículo en el que iban y un camión que transportaba ganado este martes en el kilómetro 183 de la A-52, a la altura de Trasmiras (Orense).

El camión militar, tras la colisión, cayó por un terraplén, y las dos personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas graves: una de ellas tuvo que ser evacuada mediante un helicóptero medicalizado con base en Orense, y el otro herido fue trasladado por el personal sanitario en una ambulancia. El accidente tuvo lugar alrededor de las 11:20 en el kilómetro 183 de la A-52, según la información recogida por el 112 Galicia.

Medios del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Xinzo de Limia y de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron al lugar y confirmaron que no había nadie atrapado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha referido a este accidente con "heridos graves" y ha deseado a los afectados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que su situación "se resuelva felizmente". No obstante, fuentes del Ministerio de Defensa han precisado que los heridos son militares del Ejército de Tierra que colaboraban en la extinción de incendios en la zona, pero no de la UME.