León XIV asegura que hay "más que esperanza" de que viaje a España: "Vamos a ver las fechas"

El papa Leo XIV saluda a los miembros de la prensa que lo acompañan en su primer viaje, a Turquía y el Líbano.

El papa León XIV aseguró este jueves que hay "más que esperanza" sobre su posible viaje a España, al contestar a los periodistas españoles que se desplazan con él en su primer viaje internacional a Turquía y el Líbano.

En su primer viaje internacional, León XIV quiso saludar, como hacía el papa Francisco, a los representantes de los cerca 80 medios que le acompañan, y pasó media hora saludándoles, uno a uno, y mostrando un gran sentido del humor y cordialidad.

Los periodistas españoles le recordaron que tienen muchas invitaciones para ir a España, a lo que contestó: "Invitaciones no faltan" y "vamos a ver las fechas" y también explicó que hizo una vez un tramo del Camino de Santiago, pero sonriendo confesó que "en coche".

"¿También podría hacerlo a caballo?", le preguntaron bromeando sabiendo la pasión del papa Robert Prevost. "Es verdad", siguió la broma el Pontífice que ha demostrado saber lidiar con la prensa.

La periodista de la cadena Cope Eva Fernández le entregó el escudo heráldico de sus antepasados españoles por línea materna en la que se confirma la ascendencia cántabra materna de León XIV.

La investigación realizada por el Centro de Estudios Montañeses ha confirmado que sus antepasados por ascendencia materna provienen concretamente de la localidad de Isla, perteneciente al ayuntamiento de Arnuero en la región de Cantabria.

El Papa recibió con ilusión el estudio heráldico y recordó los antepasados de su madre.

Y al preguntarle de nuevo si "hay esperanza de que vaya a España" aseguró: "Podéis tener más que esperanza".

Celebrando Acción de Gracias

"Buenos días a todos y buen Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) a los estadounidenses", comenzó el Papa estadounidense en su saludo a los periodistas y que celebrará esta festividad viajando a Turquía.

"Gracias a cada uno de vosotros por lo que hacéis por el Vaticano y por el papa y que vuestro trabajo contribuya a trasmitir la verdad y la armonía al mundo", agregó.

Explicó que su mensaje en este viaje será abogar por la unidad de los cristianos pero también desde Líbano mandará "un mensaje de paz y de caminar juntos a pesar de las diferencias y de las diferentes religiones".

Para que se sintiese "en casa", los periodistas estadounidenses le regalaron varias tartas (como el pastel de calabaza) que se suelen preparar para esta celebración.

La decana de los periodistas, la mexicana Valentina Alazraki, le regaló en nombre de los medios un icono bizantino y una imagen de la virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, adonde el papa ya ha expresado su deseo de ir.

Un periodista de origen libanés le contó que cuando era pequeño subió a un techo para poder ver la llegada del papa Juan Pablo II a su país y que nunca hubiera imaginado poder estar cubriendo la visita de un pontífice: "Yo tampoco lo imaginaba", respondió León XIV con ironía.