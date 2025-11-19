Laureano Oubiña, absuelto de tráfico de cocaína en Asturias

La Audiencia de Oviedo ha absuelto al narcotraficante gallego Laureano Oubiña del delito contra la salud pública del que estaba acusado en un juicio contra 21 personas acusadas por tráfico de cocaína en Asturias.

El tribunal de la Sección Segunda concluye que Oubiña tuvo dos encuentros con uno de los acusados, que habría actuado como intermediario de la organización y terceros para la consecución de la cocaína, y que mantuvieron contactos por teléfono, pero que eso "no es razón suficiente para deducir la participación en el delito imputado, por lo que procede su absolución".

El fallo condena a 19 de los 21 acusados a penas individuales de entre año y medio y cuatro años y medio de prisión por un delito contra la salud pública con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, debido a que los hechos juzgados se remontan a 2017. Dos de los acusados han sido condenados también por un delito de blanqueo de capitales, del que se absuelve a otro de los procesados.

La Fiscalía pedía inicialmente penas que oscilaban entre los tres años y medio y los dieciséis años de cárcel, aunque tras la vista oral rebajó su petición a las finalmente impuestas por el tribunal. En el caso de Oubiña, el Ministerio Público decidió rebajar su petición por un delito contra la salud pública de cuatro años y nueve meses a tres años de prisión al considerar que fue el suministrador de los cuatro kilos de cocaína que le fueron intervenidos a la organización cuando eran transportados en un coche, el 8 de noviembre de 2017. Sin embargo, la Audiencia de Oviedo le absuelve porque "el resultado de las pruebas practicadas no permite alcanzar el grado de certeza que toda sentencia penal condenatoria requiere".

Durante la vista oral celebrada el pasado mes de septiembre, Oubiña aseguró que no tenía "nada que ver" con los hechos investigados y alegó que si mantuvo contacto con uno de los procesados fue porque éste se había desplazado a Galicia para pedirle ayuda para un familiar que estaba en la cárcel.