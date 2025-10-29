Investigan una presunta agresión sexual de dos niñas de 12 años a otra de 6 en Vitoria

Investigan una presunta agresión sexual de dos niñas de 12 años a otra de seis en Vitoria

La Fiscalía de Menores de la Audiencia de Álava investiga una presunta agresión sexual de dos niñas de 12 años a otra de 6 que, al parecer, pudo producirse en un colegio público de Vitoria.

Fuentes del Departamento vasco de Educación han explicado que no van a ofrecer información sobre este asunto "mientras se están realizando las comprobaciones e investigaciones correspondientes".

"Por prudencia y por respeto a la confidencialidad al tratarse de menores de edad, pedimos el máximo cuidado en el tratamiento de esta información", han añadido.

Según informa el diario El Correo, existe una denuncia en los juzgados de la capital alavesa por estos presuntos hechos ocurridos entre finales de septiembre y principios de octubre, tras la que el Ministerio Público ha iniciado las indagaciones.

Los supuestos ataques de las dos niñas de 12 años a otra de 6 podrían haberse producido en los recreos y en el horario de la comida, y dentro de las instalaciones educativas.

Asimismo, explica que el informe preliminar del equipo de forenses del juzgado apunta a que sí pudo haber ataques sexuales contra la pequeña, que fue atendida en el hospital de Txagorritxu de la ciudad acompañada de su madre.

El centro hospitalario activó el protocolo por agresión sexual y dio traslado de los hechos a los juzgados. La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo de este caso debido a que las dos presuntas agresoras tienen 12 años.

El Departamento vasco de Seguridad tampoco ha informado sobre el asunto por tratarse de menores.