Investigadores granadinos desmontan las etiquetas Nutri-Score: no miden la calidad nutricional

Un estudio pionero desarrollado por investigadores de la Universidad de Granada (UGR) ha demostrado que las etiquetas Nutri-Score, cuestionadas a nivel europeo, no reflejan la verdadera calidad del cacao ni reflejan la complejidad nutricional de los alimentos.

El equipo de investigadoras de la UGR ha revelado que el sistema de etiquetado Nutri-Score, habitual en Europa para valorar la calidad de los alimentos, no es capaz de reflejar adecuadamente la complejidad nutricional y metabólica de los cacaos solubles comercializados en España.

54 productos de 19 marcas diferentes

El estudio, pionero a nivel internacional por integrar técnicas de metabolómica no dirigida aplicadas a la evaluación de sistemas de etiquetado nutricional, ha analizado 54 productos de 19 marcas diferentes con calificaciones Nutri-Score entre la A y la D.

El equipo científico ha demostrado que no existe correspondencia entre la categoría Nutri-Score y la composición nutricional real de los productos alimenticios estudiados, especialmente en lo referente a compuestos bioactivos con efectos beneficiosos para la salud.

Solo mide unos cuantos componentes

El análisis ha confirmado que Nutri-Score clasifica los productos fundamentalmente en función de su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal y calorías.

"Sin embargo, pasa por alto moléculas relevantes asociadas a efectos beneficiosos, como compuestos fenólicos, péptidos bioactivos y compuestos antioxidantes propios del cacao", ha explicado la investigadora de Nutrición y Bromatología de la UGR Marta Palma.

En varios casos identificados, alimentos con mayor contenido de cacao y más abundancia de compuestos bioactivos, y por tanto potencialmente más saludables, son penalizados con peores calificaciones (C o D), mientras que otros altamente procesados, con edulcorantes o espesantes, obtienen la mejor valoración.

Concretamente, algunos "sin azúcares añadidos", pese a ser altamente procesados y contener numerosos aditivos, tienen mejores puntuaciones que los cacaos 100% puros.

Un sistema con una capacidad reducida

La investigación no ha detectado agrupaciones claras por categoría Nutri-Score en los análisis estadísticos multivariados, lo que revela la reducida capacidad del sistema para discriminar el perfil metabólico real de los cacaos solubles.

Los resultados han evidenciado los límites de los sistemas actuales de etiquetado frontal, y han subrayado la necesidad de incorporar información adicional como la metabolómica para ofrecer al consumidor una visión más realista de la calidad nutricional.

"Nuestro trabajo demuestra que el sistema Nutri-Score no capta la complejidad de alimentos ricos en compuestos bioactivos, como el cacao, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas", ha añadido la profesora de Nutrición y Bromatología Celia Rodríguez.

Esta investigación basada en datos experimentales constituye la primera aplicación de metabolómica no dirigida para evaluar la coherencia entre etiquetado nutricional y composición química real de alimentos como el cacao soluble.