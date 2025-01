Interior presenta el nuevo VioGén: Desaparece el apartado 'riesgo no apreciado'

El sistema policial de atención a las víctimas de violencia machista ha sido revisado y ha sido presentado.

El nuevo VioGén, presentado por los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Igualdad, Ana Redondo, cuenta con nuevos indicadores en los formularios de valoración del riesgo y una mejor calibración de los algoritmos que determinan dichos niveles, para reducir el riesgo de error en la valoración.

El nuevo modelo se apoya en dos instrumentos: el Sistema VioGén 2, plataforma digital de nuevo diseño que incorpora "la tecnología más avanzada" en la materia, y el Protocolo 2025, que aglutina y actualiza todas las novedades introducidas por las sucesivas instrucciones dictadas por la Secretaría de Estado de Seguridad desde 2018.

El Ministerio del Interior creó y puso en marcha el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género en julio de 2007, al que dotó de un conjunto de herramientas tecnológicas para practicar las evaluaciones de riesgo de las mujeres víctimas, llevar a cabo el seguimiento de cada caso y la implementación de las medidas de seguridad y protección policial.

Además, destacan que mejora la interconexión e interoperabilidad y aumenta las bases de datos y otros aplicativos policiales que alimentan de información al sistema, integrando ahora, entre otras, la Base de Datos de Señalamientos Nacionales (BDSN), el Sistema de Denuncias Policiales (SIDENPOL), el Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO) de la Guardia Civil, ATEMPRO, ALERTCOPS o la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales (ONVIOS).

Igualmente, ponen de relieve que el nuevo sistema reduce el riesgo de brechas de seguridad y proporciona una gestión avanzada de notificaciones automatizadas, lo que permite recibir información inmediata de las novedades que se produzcan en los casos abiertos de su incumbencia.

Por su parte, el nuevo Protocolo para la Valoración y Gestión Policial del Nivel de Riesgo de Violencia de Género y Seguimiento de los casos a través del Sistema VioGén 2 (Protocolo 2025), clasifica y estructura tanto las medidas policiales de protección de obligado cumplimiento según cada nivel de riesgo como la elaboración del Plan de Seguridad Personalizado de Protección.

Entre otras novedades, define pautas específicas para la correcta creación, actualización y gestión de los casos de violencia de género en el Sistema VioGén-2 por parte del personal y unidades policiales, alineadas con los estándares establecidos por la normativa sobre protección de datos personales.

Además, desaparece el nivel de riesgo 'No Apreciado', ya que según ha dicho Grande-Marlaska, no consideran "adecuado que una víctima que acude a denunciar un hecho de violencia de género figure en el sistema como exenta de peligro". Así, se reducen de cinco a cuatro los niveles de riesgo: 'Bajo', 'Medio', 'Alto' y 'Extremo', y el nivel 'Bajo' se subclasifica en dos niveles en virtud de la existencia o no de medidas judiciales en vigor. Por su parte, se incorpora un nuevo tipo de caso que es "el caso supervisado".

Al mismo tiempo, se ha hecho una revisión de las siguientes materias: el análisis dual de riesgo de agresiones graves y homicidios; las medidas de protección policial y atención a las víctimas con incorporación de pautas para las entrevistas o un nuevo plan de seguridad personalizado donde se hace una mención especial al entorno de la víctima, lo que han denominado "círculo de fortaleza" que incluye los familiares, la vecindad y las amistades más cercanas.

Capítulo de complejidad

Se dedica además un capítulo en exclusiva a los casos de alta complejidad que son alrededor del 15%, según ha explicado la responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad, Belén Crego.

Asimismo, en las valoraciones policiales de evolución del riesgo (VPER) se reduce el tiempo para su elaboración tras una nueva denuncia y se simplifican actuaciones para ejecutar las reevaluaciones periódicas de riesgo; y en aquellos de mayor riesgo para la víctima se establecerá un período más prolongado para que el agente encargado de implementar las medidas de protección lleve a cabo la reevaluación sistemática, para evitar una caída acusada y aguda del nivel de riesgo y garantizar una protección más efectiva, según ha detallado el Ministerio.

En estos supuestos, fija un seguimiento más riguroso y eficiente de la protección de las víctimas identificadas en algún momento con este riesgo cualificado; incluye un apartado específico sobre medidas de protección ante la presencia de menores que conviven en el hogar y recoge la necesidad de adoptar estrategias específicas, y establece medidas de ciberseguridad en un contexto donde el uso de los dispositivos electrónicos y las redes sociales pueden representar un riesgo adicional.

En la presentación de este nuevo modelo, el ministro del Interior ha asegurado que pueden sentirse "orgullosos" del "coraje" con el que España ha combatido la violencia contra las mujeres pero ha advertido de que no pueden estar "satisfechos" porque en 2024 hubo 47 víctimas mortales. "Es la cifra más baja desde que tenemos registros, lo que confirma que la tendencia es descendente, y eso es bueno, pero es, y lo reitero, insuficiente", ha subrayado Grande-Marlaska.

Un problema social

Por ello, ha apostado por renovar y ampliar el Pacto de Estado sobre violencia de género. "La violencia de género no es un problema que deba resolverse solo por vía policial o penal. El terrorismo machista es uno de los más graves ataques que sufre nuestro modelo democrático y somos todas, todos los demócratas, los interpelados para defender el modelo de convivencia pacífica, libre e igualitaria que nos hemos elegido", ha enfatizado.

Por su parte, la ministra de Igualdad ha asegurado que este nuevo modelo va a permitir "una mayor concreción y una mayor garantía de seguridad" porque, según ha advertido, "muchas veces lo que falla" es "la coordinación o la colaboración entre los distintos agentes que participan".

"Somos conscientes del momento histórico que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, que por supuesto, sino también a nivel internacional, porque el machismo está llamando a nuestras puertas y está haciéndolo con una violencia como hacía tiempo que no veíamos. Por lo tanto, no es el momento de dar un paso atrás, es el momento de dar un salto adelante. Y Viogén 2 y este Protocolo es ese salto adelante", ha subrayado Redondo.