Un extracto de cannabis no adictivo puede ayudar a reducir el dolor lumbar crónico

Una mujer se toca la zona baja de la espalda.

Un extracto del cannabis no adictivo "muestra potencial como un tratamiento nuevo, seguro y eficaz" para el dolor lumbar crónico, según los resultados de un ensayo clínico en fase III que publica Nature Medicine.

El estudio encabezado por la Escuela de Medicina de Hannover (Alemania) señala que el extracto de cannabis VER-01 reduce el dolor lumbar crónico "sin efectos secundarios graves ni signos de adicción".

El dolor lumbar crónico afecta a más de 500 millones de personas en el mundo, lo que lo convierte en una de las principales causas de discapacidad y de menor calidad de vida.

Sin embargo, indica el estudio, las opciones de tratamiento siguen limitándose a los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, que plantean graves riesgos cardiovasculares y gastrointestinales a largo plazo, o a los opioides, que pueden tener efectos secundarios graves y son muy adictivos.

El ensayo se realizó con 820 adultos con dolor lumbar crónico que no obtenían un alivio suficiente con medicamentos no opioides, y el objetivo era evaluar la seguridad y eficacia del VER-01, un extracto de espectro completo de la planta Cannabis sativa.

Los participantes que recibieron VER-01 experimentaron, tras doce semanas de tratamiento, una reducción de 1,9 puntos en la escala numérica de valoración del dolor (de cero a diez puntos) en la que los pacientes autoinforman de sus niveles de dolor.

Los pacientes que recibieron un placebo informaron de una reducción del dolor de 0,6 puntos.

Quienes fueron tratados con el fármaco experimentaron una disminución adicional del dolor de 1,1 puntos en la escala de valoración numérica en la prolongación posterior de 6 meses del estudio.

VER-01 fue "bien tolerado", siendo los efectos adversos más comunes mareos de corta duración, somnolencia excesiva y náuseas durante la fase inicial del tratamiento.

Además, no se observaron signos de aumento de la dosis, abuso, dependencia o síntomas de abstinencia, resume la publicación.

Los resultados destacan así la capacidad del compuesto para aliviar el dolor sin los riesgos de adicción y las consecuencias perjudiciales que suelen asociarse a los opioides.

Este podría ser el primer tratamiento para el dolor crónico no adictivo y clínicamente probado basado en la planta de cannabis.

Este ensayo es una "buena señal de que el compuesto puede ayudar a los pacientes", aunque harán falta más pruebas para confirmar los resultados, declaró comentando el estudio, en el que no ha participado, Jan Vollert de la Universidad de Exeter.

El investigador afirmó a la plataforma de recursos científicos Science Media Centre que VER-01 es una sustancia muy específica, que se administra de forma controlada, por lo que "no es en absoluto comparable a fumar cannabis".