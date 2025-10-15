Una estudiante es expulsada de clase por llevar velo: "Si me haces quitarlo también es obligación"

Ha ocurrido en Logroño. Una estudiante de 17 años ha denunciado la situación que vive tras ser expulsada de su centro educativo por llevar velo islámico. "Dicen que llevamos el velo obligadas, pero si me haces quitármelo también es una obligación", ha proclamado la joven, que acude a clase sintiéndose humillada día tras día, según ha manifestado ante los medios.

Eman cursa Bachillerato Internacional en el Instituto de Enseñanzas Secundarias Práxedes Mateo Sagasta y aspira a estudiar Derecho al finalizar su formación. La joven ha entregado hoy 11.227 firmas en la Consejería de Educación que recogió a través de la plataforma Change.org después de su expulsión, ocurrida el 15 de septiembre de 2024.

Abrazada a la caja que contenía las firmas, la estudiante ha reivindicado su derecho a elegir y ha explicado que porta el hiyab por decisión propia. "Es muy humillante que venga una persona y te lo haga quitar", ha señalado, añadiendo que reclama poder ponérselo y quitárselo por voluntad propia.

Las justificaciones del centro educativo

Según ha explicado la estudiante, la dirección del instituto argumenta que su reglamento interno prohíbe que "los alumnos lleven nada" en la cabeza que la cubra, equiparando el velo islámico con gorras o capuchas, aunque Eman sostiene que "tienen diferentes usos".

Entre los motivos esgrimidos por el centro figuran la posibilidad de esconder auriculares para copiar en exámenes -ante lo que la joven alega que puede mostrar sus orejas al entrar- o la dificultad para identificar a los alumnos en las cámaras de seguridad durante incidentes en los pasillos.

Adicionalmente, el instituto considera que el velo representa "un sesgo de género" por usarlo únicamente mujeres, argumento que Eman rechaza: "Yo creo que no, porque el velo islámico lo protege la libertad religiosa y la libertad de expresión en la Constitución española".

Amenaza de expediente disciplinario

La joven ha relatado que el mismo día de su expulsión mantuvo una reunión con la directora, quien le advirtió que acumular tres partes disciplinarios podría derivar en la apertura de un expediente y su posible expulsión del programa de Bachillerato Internacional.

"Por ello no he podido enfrentarme a ellos individualmente y he tenido que cumplir con la norma", ha lamentado Eman. Con la entrega de las firmas recogidas pretende demostrar que no es "la única" afectada por esta situación, especialmente después de que la directora le comunicara que no cambiaría la normativa "por una persona".

La estudiante defiende su postura amparándose en la Constitución española. "España es un estado laico, democrático y tiene una Constitución que hay que cumplir", ha recordado, argumentando que si la Carta Magna protege su derecho a llevar el velo y expresarse libremente, los centros educativos no deberían poder restringir ese derecho.