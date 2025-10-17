ERC propone que la ley de violencia vicaria incluya a los animales como víctimas

La diputada de ERC Etna Estrems en un pleno del Congreso de los Diputados.

ERC quiere que la futura ley contra la violencia vicaria amplíe su alcance para incluir a los animales como víctimas indirectas de la violencia machista. El grupo republicano pretende introducir esta modificación durante la tramitación parlamentaria del proyecto impulsado por el Gobierno.

Según un comunicado emitido este viernes, ERC defiende que la definición actual de violencia vicaria no puede limitarse solo a menores o familiares de mujeres víctimas de violencia de género, sino que debe contemplar "cualquier intermediario que pueda ser utilizado para causar daño psicológico y emocional a la mujer, incluidos los animales".

El daño producido a los hijos

Cabe destacar que el Gobierno aprobó el pasado mes de septiembre el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que incluye esta forma de violencia machista como delito en el Código Penal y reconoce como víctimas no sólo a los hijos e hijas menores, también a familiares y parejas de las mujeres.

El texto, primera ley integral sobre esta cuestión, define la violencia vicaria como "aquella que, con el objetivo de causar dolor y sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre los hijos e hijas o descendientes", personas menores de edad sujetas a su guarda y custodia, ascendientes, hermanos y parejas o antiguas parejas de la víctima.

En ese sentido, la formación ha indicado que "la violencia vicaria no se limita a menores o familiares; cualquier ser que pueda ser usado para infligir miedo o sufrimiento entra en esta definición, incluidos los animales", explicó la diputada de ERC Etna Estrems. Estrems recordó que ya existen resoluciones judiciales que consideran violencia vicaria el asesinato de mascotas con el objetivo de intimidar a una víctima.

ERC: "Proteger a los animales es una medida feminista"

La diputada subrayó que proteger a los animales en estos casos es una medida feminista clave, ya que el temor por la seguridad de sus mascotas puede impedir que muchas mujeres abandonen hogares donde sufren maltrato. Por ello, pidió una definición “amplia y coherente con la práctica judicial” que no invisibilice estas conductas graves y repetidas.

Durante la tramitación parlamentaria, ERC planea presentar enmiendas que amplíen la definición incluida en el anteproyecto del Gobierno, incorporen medidas cautelares para proteger a los animales y establezcan un registro estadístico que permita cuantificar este tipo de violencia.

Actualmente, el anteproyecto del Ejecutivo define la violencia vicaria como aquella que, “con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, se ejerza sobre sus hijos, descendientes, personas menores a su cargo, ascendientes, hermanos, cónyuge o personas unidas por análoga relación afectiva, aun sin convivencia”.