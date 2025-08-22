Una disputa entre familias originó el tiroteo en Ávila que acabó con un muerto y cuatro heridos

Una disputa entre dos familias provocó el tiroteo del jueves en Ávila que acabó con el fallecimiento de un varón de 51 años, heridas a su hijo de 26, ambos por arma de fuego, y otros dos individuos de 38 y 19 años que presentaban cortes producidos por arma blanca.

Los hechos se produjeron el jueves sobre las 18:44 en la confluencia de las calles Alfredo Abella y Jesús Hernández Úbeda, en la parte posterior de la avenida Juan Pablo II, en Ávila.

En el incidente, originado presuntamente por un enfrentamiento entre dos familias, resultó fallecido el varón de 51 años. Asimismo, su hijo, de 26, sufrió heridas por arma de fuego, mientras que otros dos varones, de 38 y 19 años, resultaron heridos por arma blanca. Todos ellos fueron trasladados a centros hospitalarios de la ciudad.

Desde el primer momento, agentes de la Policía Nacional mantuvieron acordonada la zona para preservar la escena y facilitar la labor de la Brigada de Policía Judicial encargada de la investigación.

La Subdelegación del Gobierno destaca que, tras el suceso, se produjeron momentos de tensión en las inmediaciones de varios centros sanitarios -entre ellos el Hospital General y el centro de salud-, así como en el lugar de los hechos, debido a la presencia de familiares de las víctimas.

En los primeros instantes, fue necesaria la intervención de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplazados desde Valladolid, contando igualmente con la colaboración de la Policía Local de Ávila y de la Guardia Civil.

Este viernes se mantiene un dispositivo especial de seguridad en la zona, en el que participan la UIP, la UPR y el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana.

La investigación continúa abierta. La mayoría de los presuntos autores ya han sido identificados y se están practicando las diligencias necesarias.