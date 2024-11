Día internacional de la lucha contra la violencia sobre la mujer: el reto es del feminismo

Sevilla/El 25 de noviembre (25N) se celebra en el todo el mundo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando se cumplen también 25 años de una efeméride creada para erradicar los efectos más perversos del machismo.

Según Naciones Unidas, cada 10 minutos se asesina a una mujer en el mundo; por lo que este año el organismo internacional acuña el lema #NoHayExcusa en un intento más de posicionar el debate social en la alarma que ha de tener.

Lejos de reparar un problema social endémico y adherido a cualquier cultura, edad o clase social, los datos de mujeres asesinadas no reflejan que la sociedad del siglo corriente esté avanzando en gran medida en materia de igualdad, al menos en España.

Del mismo modo ocurre en Andalucía, que a fecha de noviembre de 2024, es la segunda comunidad autónoma, tan solo por detrás de Cataluña, con mas mujeres muertas a manos de sus parejas o sus ex parejas.

La última víctima andaluza precisamente en Sevilla, este domingo, en Estepa.

Se trata del segundo asesinato machista cometido en la provincia de Sevilla en lo que va de año, después de que el pasado mes de agosto un hombre matara a su mujer a puñaladas en el barrio de Pino Montano.

El conjunto nacional suma 42 mujeres muertas en 2024, la última el pasado 8 de noviembre en Pontevedra.

Impunidad social ante los delitos de abuso sexual

El feminismo, le pese a quien le pese, es la herramienta para combatirlo, lo que conlleva poner a la mujer en el centro, y en la posición que siempre tiene el hombre en la sociedad.

En otro orden de asuntos; pero en el mismo marco de la violencia contra la mujer, se encuentran los casos por agresión sexual, un terreno pantanoso en el producen no pocos delitos condenados y multitud de hechos condenables, que son denunciados en diferentes foros pero que no llegan a los juzgados por la temida revictimización.

Llama la atención que a pesar de la cantidad de información y divulgación con perspectiva de género que se llevan a cabo por parte de casi todas las administraciones para reeducar a una sociedad machista, se mantienen intocables y validados perfiles en la escena pública con casos más que escandalosos.

Donald Trump

El último mes es un reflejo de ello: Donald Trump, misógino reconocido ha sido reelegido como presidente de Estados Unidos.

El nuevo y reelegido presidente de la mayor potencia mundidal afronta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, todos relacionados con el reembolso a su abogado por pagar en 2016 un total de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar una relación sexual en 2006, famoso caso Stormy.

Caso Errejón

En otra escala, el caso Errejón ha sacudido también los términos de la igualdad las últimas semanas.

La cronología de la dimisión de Errejón en cinco titulares / Agencias

El fundador de Podemos, y uno de los baluartes de la defensa del feminismo en la corriente más progresista, ha sido denunciado por varias mujeres por acoso sexual; pero ahora se desdice de sus palabras y su defensa difunde un bulo manteniendo que denuncia de Elisa Mouliáa es falsa, aprovechando que la letrada de la actriz está de baja maternal.

Las Palmas no expulsó a Deivid Rodríguez

Por su parte, otro de los casos que se ha producido la última semana es la condena por dos delitos de violencia machista al que fuera jugador del Sevilla FC, el canario Deivid Rodríguez.

El jugador dimitió del puesto de la dirección deportiva que ostentaba dos días después de hacerse pública la sentencia.

Ni siquiera el club canario expulsó de inmediato al cargo directivo tras una setencia en firme. No era suficiente, y aseguró que tenía que "abrir una investigación interna para evaluar lo sucedido".

Los raperos granadinos Ajax y Prok

También a nivel andaluz, los jóvenes raperos Ajax y Prok, denunciados por decenas de chicas por agresiones sexuales y conductas más que reprobables, en lo que apunta a una visión borrosa del consentimiento en las multitud de denuncias por parte de jóvenes de Granada que aseguran que comienzan una relación sexual consentida y tras comprobar las técnicas de los mismos, las deciden no seguir con la misma, pero describen ser obligadas a finalizar lo empezado.

La clave: el consentimiento

En estos casos entra en juego el consetimiento a la hora de condenar y reconocer como tal un delito de agresión sexual; pero es evidente con estos casos poco reprobados socialmente, que el mensaje no cala del todo en la sociedad, y no es suficiente; poniendo el foco en la víctima y no en el agresor.

El feminismo viene a actuar como un mecanismo más de la sociedad no para linchar, sino para reconocer a las víctimas, y defender precisamente a quien ha sufrido una agresión y a quien no la ha realizado.

Cabe recordar que hay una clara diferencia entre el mal sexo, la violencia sexual y un delito de agresión sexual; y la bisagra radica en el consentimiento, bien adherido a la cultura de la violación, recogido en la ley del solo sí es sí, pero poco castigado socialmente con los casos descritos.

Cultura de la violación

Se trata de una clave que se encuentra en el escalofriante caso de Gisèle Pelicot, violada hasta 100 veces durante una década por 50 hombres tras el ofrecimiento de su propio marido; un caso que ha removido los cimientos de la cultura de la violación.

Muchas personalidades se han dado incluso por aludidas tras el conocido caso en Francia.

Uno de ellos, el cineasta sevillano Paco León, que reconocía tras lo sucedido haber romantizado una violación en toda regla en el seno de un matrimonio, una del las tramas del argumento de u película Kiki, el amor se hace (2016).