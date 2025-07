La DGT quiere más examinadores para evitar atascos en las pruebas

La Dirección General de Tráfico (DGT) está en negociaciones con el Ministerio de Función Pública para ampliar la plantilla de examinadores de tráfico y "adecuarla a la demanda actual".

Así lo ha dado a conocer este martes el director de Tráfico, Pere Navarro, en un desayuno informativo de Executive Forum, donde ha explicado que la DGT cuenta con una plantilla "de más de 900 examinadores" y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que está cubierta al 98%. "Pero nos faltan examinadores", ha reconocido.

Entre las razones de esta carencia, Pere Navarro ha destacado que la plantilla se aprobó para "40 millones de habitantes" y en la actualidad en España hay "50 millones"; que "cada mes" hay "8.000 solicitudes para sacarse el permiso de conducir por encima del mismo mes del año pasado"; y que "faltan conductores profesionales, en toda Europa".

Asimismo, Navarro ha manifestado que "todas las directivas europeas han complicado los exámenes". "Antes hacíamos 16 pruebas por examinador al día, y ahora estamos haciendo 12 pruebas por examinador al día", ha manifestado, para después añadir: "Tenemos una plantilla, la tenemos completa, pero faltan, nos faltan examinadores".

El director ha indicado también que los aprobados no alcanzan el 50% en primera convocatoria, el 30% aprueban en la segunda, y "el resto es a la tercera, cuarta o quinta convocatoria". "¿Solución fácil?", ha planteado, para añadir: baja el nivel de exigencia y aprueba el 70% en la primera convocatoria.

"Se ha acabado el problema de los exámenes y de los examinadores", ha asegurado Pere Navarro, que ha rechazado de plano esta posibilidad. "No. Somos gente seria, que lo que no estamos dispuestos es a banalizar el permiso de conducir. El permiso de conducir es una cosa muy seria, que es el que te habilita a compartir la vía pública con los otros conductores, y hay que cumplir unas normas. Punto. Con lo cual no vamos a bajar el nivel de exigencia", ha subrayado.

Permiso en mayores de 65 años

En su intervención, el director de Tráfico ha vuelto a insistir en que "nunca nadie va a limitar el permiso de conducir por razones de edad". "Será por las condiciones físicas, pero no por la edad", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que la DGT apela a la "autorresponsabilidad", facilitando pruebas y análisis voluntarios.

"Tú haces la prueba, tú lo ves, tú ves el resultado. Es decir, estamos intentando apelar mucho a la autorresponsabilidad de la gente mayor sobre si ella reúne o no reúne condiciones en lugar de perseguirlos. Está clara, la línea está muy clara con los mayores", ha zanjado.

Navarro también ha puesto el foco en la "importancia" de la movilidad y en que hay "una Ley de Movilidad que hace demasiado tiempo que dura su tramitación en el Congreso, que está todavía pendiente de aprobar". "Lo digo porque en Francia van por su segunda ley de movilidad. Y aquí todavía no tenemos aprobada la primera ley de movilidad", ha avisado.

"Los que trabajamos en seguridad vial, hace años que aprendimos que si la movilidad funciona, la seguridad vial puede funcionar. Pero que si la movilidad es un caos, la seguridad vial seguro que no va a funcionar", ha declarado.

Un único ocupante en el 85% de los vehículos

Pere Navarro ha abordado la gestión del tráfico. "Tenemos resueltos los grandes desplazamientos que se producen en operaciones especiales de tráfico, en las que, cada vez más, las salidas y los regresos están más fragmentados y escalonados, pero el problema actual lo tenemos cada día en las entradas y salidas de las grandes ciudades", ha advertido, ya que "el 85% de los vehículos van ocupados con una sola persona". "Algo tendremos que hacer si no queremos que los ciudadanos queden atrapados en un atasco permanente", ha subrayado.

Respecto a la seguridad vial, Pere Navarro ha destacado que entre las principales preocupaciones de la DGT están la siniestralidad de los motoristas; las salidas de la vía que suponen el 42% de los accidentes mortales; y la somnolencia al volante. "Calculamos que el 8% de los siniestros mortales son por somnolencia, por haberse quedado dormido. Unos 75 fallecidos al año por haberse quedado dormido. Todos son igual. Es después de comer y por la noche y va solo. Este es el perfil", ha detallado.

En este punto, Navarro ha señalado que España tiene "un problema de horarios" que afecta a la salud pública. "Somos los campeones del mundo en consumo de pastillas para dormir en benzodiazepinas. Y por mucho, y de largo. Y somos el único país del mundo en que las 11, 12 de la noche es prime time en televisión. Esto no ocurre en ningún otro país del mundo. Aviso, tenemos un problema de horarios. Y es un problema que afecta a la salud pública. Habrá que hacer lo que haya que hacer y a quien tenga que hacerlo. Pero tenemos un problema", ha insistido.

Otras de las preocupaciones de la DGT tiene que ver con el consumo de alcohol. "No vale la pena arriesgar, de verdad. Nosotros que vemos el problema de accidentes, por una copa de más o por llegar cinco minutos antes. No es que puedas tener un accidente y matarte tú, es que puedes matar a otro. Como tengas un accidente y lesiones o mates a otro, tu vida se ha roto, se ha acabado. Es decir, no vas a poder dormir por las noches, ni mirarte al espejo", ha advertido.

El director también ha destacado la importancia de la tecnología en el futuro de la seguridad vial, en concreto, los sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS) y al vehículo conectado, como herramientas que contribuirán a reducir los siniestros. "El futuro de la seguridad vial pasa por el desarrollo y la implantación de los ADAS y del vehículo conectado, dos elementos que permitirán salvar vidas en nuestras carreteras", ha indicado.

"El año pasado hubo 28 días en los que no se registró ningún fallecido en carretera. Por tanto, es posible. Este año llevamos 18 días sin fallecidos. El reto que tenemos como sociedad es ver si somos capaces de llegar a 30 días con cero fallecidos. Conseguirlo es responsabilidad de la DGT, pero también de cada uno de nosotros cuando salimos a carretera, porque en la carretera no estamos solos", ha concluido.