Detenidos dos menores acusados de filtrar datos de Pedro Sánchez y varios ministros

La Policía Nacional ha detenido a dos menores en Cataluña y Albacete bajo acusaciones de filtrar información confidencial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros. Según fuentes policiales, estos jóvenes están relacionados con la divulgación de datos personales y sensibles que afectaron a altos cargos gubernamentales y miembros del Centro Nacional de Inteligencia.

Según ha adelantado el diario 'El Mundo', estas detenciones forman parte de la investigación iniciada en septiembre de 2024 tras descubrirse una filtración masiva que comprometió información reservada de Sánchez, la ministra Margarita Robles, José Manuel Albares y otros funcionarios del Ejecutivo. El caso, que está siendo instruido por el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, se centra en las actividades de un supuesto 'hacker' conocido como N4T0X, quien reivindicó la autoría de estas acciones a través de un canal de Telegram.

Esta no es la primera operación policial relacionada con este tipo de delitos. En julio, la Policía arrestó a dos jóvenes en Las Palmas por su presunta participación en una filtración similar que expuso domicilios, teléfonos, números de DNI y correos electrónicos de ministros, militantes socialistas y personas vinculadas al caso Koldo. En aquella ocasión, también se utilizó Telegram para difundir información privada de figuras políticas como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

La cronología

El historial de estas filtraciones se remonta al mes de junio , cuando se produjo la primera divulgación significativa de información reservada a través de Telegram. En ese primer incidente se vieron afectados numerosos miembros del actual Gobierno, incluyendo a la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morant, Ana Redondo y Elma Saiz. La filtración no se limitó a figuras del partido gobernante, pues también expuso datos de exdirigentes del PP como María Dolores de Cospedal y Rafael Catalá, entre otros.

Estas sucesivas filtraciones han generado gran preocupación en los círculos políticos y de seguridad del Estado, especialmente por la sensibilidad de la información expuesta y por el hecho de que algunos de los presuntos responsables sean menores de edad con aparentes conocimientos avanzados de informática y ciberseguridad.