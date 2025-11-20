Detenido por dejar abierto un grifo de cerveza y desperdiciar 450 litros en Pamplona

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un varón como presunto autor de un delito de daños después de que dejase abierto un grifo de cerveza que vació 450 litros en el bar de unas instalaciones deportivas en el centro de la capital navarra.

Los hechos sucedieron de noche cuando el establecimiento hostelero se encontraba cerrado, informa la policía, que indica que el presunto autor accedió y accionó el grifo de una cisterna de cerveza sin autorización.

A la mañana siguiente el personal se encontró el depósito de 450 litros vacío y cuantificó el coste de la cerveza desperdiciada en más de 900 euros.

Con la colaboración del club, la investigación policial permitió identificar al presunto autor que fue detenido por un delito de daños y puesto en libertad tras ser practicadas las correspondientes diligencias.