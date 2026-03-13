Detenida una mujer de 48 años por prender fuego a su pareja en Chiva

Una mujer de 48 años ha sido detenida por la Guardia Civil tras prender fuego a su pareja en Chiva, localidad de la provincia de Valencia. La víctima, un hombre de 49 años, se encuentra ingresada en estado muy grave en la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia.

Los hechos se produjeron durante la noche del jueves en el domicilio familiar. Según ha adelantado el diario Las Provincias, la mujer roció a su pareja mientras dormía con el líquido inflamable que utilizaban en la vivienda para encender la estufa.

La víctima logró salir por una de las ventanas de la casa para pedir ayuda. Inicialmente fue trasladada al centro de salud en un vehículo policial y posteriormente ingresó en estado muy grave en el hospital valenciano.

La hija de la pareja, de 16 años, se encontraba en la casa cuando se produjo la agresión, según han informado fuentes de la Guardia Civil.