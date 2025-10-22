Las denuncias por violencia machista suben un 2,69% en el segundo trimestre del año

El número de denuncias por violencia machista creció un 2,69% en el segundo trimestre del año, alcanzando las 51.897 registradas en los órganos judiciales, según el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El aumento llega en un momento en el que formaciones políticas como Vox niegan la violencia estructural que sufren las mujeres, poniendo en cuestión leyes y políticas públicas que han salvado vidas desde su implantación. Esta misma mañana la diputada Rocío Aguirre (Vox), hermana de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP) ha criticado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quien ha recriminado que las mujeres "no le importan nada", tan solo, dice, las víctimas de violencia machista, "que son 48 al año", catalongando de forma indiferectas a estas mujeres como víctimas de segunda, las mujeres asesinadas por violencia machista.

La mayoría son españolas

El informe del Consejo General del Poder Judicial reza que en este mismo periodo, 47.710 mujeres denunciaron haber sido víctimas de violencia machista, un 3,4% más que el año anterior. La mayoría de ellas, seis de cada diez, son españolas; el resto, extranjeras. A pesar de los avances legales, la realidad demuestra que el machismo sigue presente en todos los estratos sociales y territorios del país.

Asimismo, el informe también revela un dato alarmante: 12 de cada 100 víctimas renunciaron a declarar. Más de 5.500 mujeres decidieron no testificar contra su agresor, muchas de ellas por miedo, dependencia económica o falta de apoyo institucional. Por otro lado, entre los meses de abril y junio se dictaron 16.206 sentencias, de las cuales el 82,6% fueron condenatorias, haciendo frente al discurso que difunde la idea de denuncias falsas.

Los juzgados de violencia sobre la mujer, especializados en estos casos, concentraron el mayor porcentaje de condenas (93%), aunque también afrontan sobrecarga y falta de medios, un problema que ralentiza la respuesta judicial. Por su parte, las órdenes de protección permanecen prácticamente estancadas respecto a 2024: se concedieron 8.571 (el 67,7% de las solicitadas). En casi la mitad de los casos, la relación con el agresor seguía activa cuando se pidió protección, lo que evidencia el peligro que muchas mujeres enfrentan al denunciar.

Corriente negacionista

La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres aumentó hasta 19,2, frente a 18,5 del año anterior. Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana vuelven a encabezar la estadística, seguidas de Murcia, Navarra y Andalucía. Mientras tanto, 127 menores de edad fueron juzgados por delitos de violencia machista, un incremento preocupante que apunta a la reproducción del machismo entre las generaciones más jóvenes.

El repunte de casos coincide con el auge del discurso negacionista que minimiza o justifica la violencia contra las mujeres. Desde el Observatorio, su presidenta, Esther Erice, ha lamentado las muertes registradas en octubre y ha recordado que “las víctimas y sus familias sufren una violencia que nunca debió suceder”.

Colectivos feministas alertan de que negar la violencia machista no solo desprotege a las mujeres, sino que alienta la impunidad de los agresores. Reivindican una respuesta política firme y coordinada, que mantenga el enfoque de género como pilar del Estado de Derecho.

Los datos del CGPJ no dejan lugar a dudas: la violencia de género no es un invento ideológico, tal y como afirman algunos movimientos de ultra derecha, sino una realidad que golpea cada día a decenas de mujeres en España. Frente al ruido del negacionismo, los tribunales, los datos y las víctimas recuerdan que el machismo mata, y el silencio también.