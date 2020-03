¿Sexo en tiempos del coronavirus? Sí, pero sin besos

Seguramente sea una de las preguntas que se hagan muchas parejas estos días de pandemia y confinamiento. Con tantos casos indetectados (aún) de coronavirus como auguran las autoridades sanitarias, ¿es seguro practicar sexo?

La respuesta corta es sí, pero con precauciones (como siempre, vamos). La respuesta un poco más larga la da el jefe de Servicio de Urología del Complejo hospitalario Ruber Juan Bravo, Francisco Peinado Ibarra: "No hay evidencias" de que el coronavirus esté presente en el semen o los fluidos vaginales, aunque "sí hay dudas" sobre si es aconsejable el uso del preservativo en una persona infectada. En cualquier caso, este especialista apuesta por evitar los besos durante las relaciones sexuales.

De persona a persona por la saliva

Peinado Ibarra recuerda que el virus se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotitas respiratorias de una persona infectada cuando tose, estornuda o habla muy cerca. Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las personas que están cerca o posiblemente ser inhaladas en los pulmones (de ahí lo de la distancia de seguridad de al menos metro y medio que nos piden que guardemos).

Por esa transmisión por la saliva, besar, añade, "es lo más arriesgado", y recomienda posturas que minimicen la transmisión aérea, como dar la espalda al otro, y usar mascarillas en un momento dado.

Lavarse bien las manos

Como en el resto de nuestra vida cotidiana, especialmente en plena alerta sanitaria, hay que lavarse bien las manos antes de cualquier relación sexual, explica, y precisa que "no hay evidencia de que el virus pueda ser transmitido por vía vaginal o anal".

Lo que no quiere decir que no se produzca, sino que por ahora no se ha detectado: "Aún no sabemos si el coronavirus está presente en las secreciones vaginales o en el semen, por lo que no se puede hacer ninguna declaración sobre la seguridad de la actividad sexual relacionada con este aspecto", dice.

Otras prácticas más peligrosas

En cambio, recuerda que sí hay pruebas de transmisión oral-fecal del coronavirus, lo que implica que puede representar un riesgo de infección. "Si usted o su pareja tienen la Covid-19, el consejo es que se aíslen y extremen las medidas de higiene con lavado de manos continuo, no compartir el baño ni ningún material de uso común y, lógicamente, no tener relaciones sexuales", resume.

La recomendación del especialista es que solo se interactúe con la gente para cosas que son esenciales. "Si acabamos de conocer una nueva pareja, es importante guardar las precauciones anteriores. Quizás es mejor esperar a que pase este período para tener contacto físico", sugiere.