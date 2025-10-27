Consternación en Librilla (Murcia) por el asesinato por asfixia de una vecina de 19 años

"Estamos totalmente conmocionados y sin poder creer lo que ha pasado", ha afirmado este lunes a Efe una funcionaria del Ayuntamiento de Librilla sobre el asesinato este fin de semana de una vecina de 19 años a manos presuntamente de su pareja, de 27, que no empleó ningún arma para matarla y está siendo investigado como autor de la muerte por asfixia de su novia.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, el cuerpo de la chica fue encontrado la tarde del domingo con signos evidentes de violencia y la autopsia determinará la hora del fallecimiento y si murió por asfixia, como apuntan todos los indicios.

A la espera del informe forense del Instituto de Medicina Legal de Murcia, la Policía Judicial de la Guardia Civil lleva a cabo las últimas diligencias para su puesta a disposición judicial junto al detenido, que se encuentra desde el domingo en los calabozos de la comandancia de la capital murciana tras recibir asistencia médica porque, al parecer, trató de acabar con su vida tras matar presuntamente a su novia.

Ambos eran vecinos nacidos en Librilla, un pequeño pueblo de menos de 6.000 habitantes de la comarca murciana del Bajo Guadalentín en el que "todo el mundo se conoce", según fuentes municipales, y que el domingo por la tarde supo de esta muerte violenta, ocurrida en el piso que compartían en la calle Totana, al ser acordonada la zona con la llegada de los primeros agentes.

Según la Guardia Civil, no existían denuncias previas por violencia de género.

El Ayuntamiento de Librilla exhibe en sus redes sociales un crespón negro en señal de duelo por este crimen, que de confirmarse su naturaleza machista sería el 34 en lo que va de año y el 1.328 desde 2003.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y el presidente autonómico, Fernando López Miras, han expresado sus condolencias a los familiares de la víctima y condenado la violencia machista, al tiempo que han convocado minutos de silencio en paralelo a lo efectuado por otras instituciones y ayuntamientos de esta comunidad.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas on line a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat on line, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.