El club de fútbol saudí Al Fateh visita la escuela El Dofi durante su pretemporada en Girona

El Al Fateh Sports Club, equipo de fútbol de la Primera División de Arabia Saudí, ha llevado a cabo una visita especial a la escuela El Dofi, un centro educativo en la ciudad de Figueras dedicado a estudiantes con discapacidad intelectual. Esta acción se enmarca dentro de la pretemporada del equipo, que ha elegido Girona para realizar su concentración y entrenamientos antes del inicio de la nueva temporada de liga.

Durante la visita, que forma parte del programa de responsabilidad social del Al Fateh, miembros de la delegación del primer equipo de fútbol pudieron compartir un momento especial con los estudiantes y brindarles alegría y apoyo. Los integrantes del equipo se reunieron con los estudiantes, intercambiaron conversaciones y sonrisas, y pudieron hacerles entrega de diferentes recuerdos en nombre del club y sus aficionados.

La visita contó con una notable interacción tanto por parte de los estudiantes como del personal del centro, especialmente gracias a la participación de la mascota del club, Thaalob, que también forma parte de la concentración del club en Girona y aportó alegría y diversión a los estudiantes durante la visita.

La dirección del club Al-Fateh explicó que esta visita es una prolongación de las iniciativas del club para servir a la comunidad, tanto dentro como fuera de Arabia Saudí, y un reflejo del "papel fundamental del deporte" en la construcción de conexiones y la promoción de valores.

Esta visita pone de manifiesto cómo el deporte puede ser una herramienta poderosa para la integración social y la promoción de valores como el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo. Iniciativas de este tipo contribuyen a fortalecer los lazos entre diferentes comunidades y a generar experiencias positivas que van más allá del ámbito deportivo.

La escuela El Dofi busca ofrecer un ocio de calidad, bajo las premisas de la autonomía, el empoderamiento y la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. Además, intenta contribuir a la inclusión social a través del ocio inclusivo ofreciendo igualdad de oportunidades para "construir una sociedad inclusiva".