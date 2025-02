Cientos de personas claman en Melilla por una sanidad de calidad tras morir un joven con cáncer por una negligencia

Melilla/Varios cientos de personas se han concentrado a última hora de este jueves en Melilla para reclamar una sanidad de calidad días después de la muerte de Abdelkarim, un joven melillense de 25 años que sufría cáncer y cuya familia ha denunciado una negligencia médica en el diagnóstico y la falta de asistencia.

Este caso, del que se ha hecho eco la prensa nacional al no ser atendido por ningún oncólogo por la falta de estos médicos especialistas en Melilla, ha sido recordado durante la protesta ciudadana "por Abdelkarim y tantos pacientes que han sufrido" y para pedir mejoras al Ministerio de Sanidad, que tiene las competencias en Melilla y Ceuta.

"La gente muere como ha muerto Abdelkarim, Jesús, Mustafa. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra salud se convierte en una lotería. Basta ya", ha sido uno de los principales mensajes de un manifiesto que denuncia que la falta de médicos provoca "diagnósticos tardíos, tratamientos que se retrasan y vidas que se pierden".

Una situación crítica, con una sanidad pública saturada y desbordada

El manifiesto, que han leído dos jóvenes melillenses, Yunes Abdelkader y Lorena Villena, ha calificado como "crítica" la situación de la sanidad pública en Melilla, que "está saturada y desbordada, faltan facultativos y en la que las listas de espera se alargan hasta dos años", algo "inaceptable" que ha provocado esta protesta "para decir 'hasta aquí hemos llegado'".

"No podemos permitir que la falta de recursos y la desidia nos robe lo más valioso, nuestra salud y bienestar", ha continuado el texto, que se ha leído dos veces, y en el que se ha exigido para Melilla "un sistema de salud que funcione" y que escuche y trate "con dignidad" a la ciudadanía, no solo a la presente, sino también a las generaciones futuras.

Reclamación a la ministra de Sanidad

Por ello, los participantes en esta concentración ciudadana han llamado a la unidad de los melillenses para reclamar a la ministra de Sanidad, Mónica García, que la asistencia sanitaria que reciben sea un ejemplo de cuidado y respeto "y no de maltrato y desprecio".

"La salud no tiene color, no tiene partido y no debe ser un privilegio", ha dejado claro el texto, que ha ahondado en ese mensaje al afirmar que "la sanidad pública no es un lujo, sino un derecho fundamental" pero en Melilla sufre "un abandono sistemático".

La situación actual, según el manifiesto, ha dado lugar a una "indignación legítima" entre los melillenses, que piden que la salud sea una prioridad para los gobernantes y no "un tema de peleas entre partidos".

La concentración, en la que se ha hecho un llamamiento para organizar una manifestación masiva, ha finalizado entre aplausos y proclamas como "basta ya de tantos abusos", "somos personas, no somos números", "con la salud y nuestros impuestos no se juega" o "delegada, da la cara", en alusión a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh.

Entre los asistentes había varios diputados de la Asamblea de Melilla de los partidos localistas Coalición por Melilla (CPM) y Somos Melilla.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma también expresó este miércoles su apoyo a esta protesta por entender que es fruto del "hartazgo" de los melillenses ante la situación de la sanidad pública, de la que ha pedido varias veces sin éxito al Ministerio que le encomiende la gestión.