CCOO alerta de que la falta de medios en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pone en riesgo la atención a las víctimas

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado este jueves la precariedad estructural que sufren los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y ha advertido de que la situación puede agravarse tras la ampliación de sus competencias. A partir de este viernes, estos juzgados asumirán también los delitos contra la libertad sexual que hasta ahora correspondían a los juzgados de instrucción, así como los de mutilación genital femenina, trata con fines de explotación sexual, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual.

Hasta ahora, la competencia de estos órganos judiciales se limitaba a los delitos cometidos por parejas o ex parejas, pero con esta modificación su carga de trabajo se incrementará de forma muy significativa. Según el sindicato, ni el Ministerio de Justicia ni las comunidades autónomas con competencias han reforzado las plantillas ni atendido las exigencias de mejora de condiciones laborales.

“Se va a producir un efecto inmediato de retrasos y peor atención a las mujeres víctimas”, ha advertido CCOO, que cifra en más del 20% el aumento de la carga de trabajo sin incremento paralelo de personal. El sindicato denuncia también las “pésimas condiciones laborales, retributivas y de salud laboral” que ya soporta el personal de estos juzgados.

Desde una perspectiva feminista, esta carencia de medios implica un nuevo obstáculo para las víctimas, que pueden encontrarse con procesos más lentos y una respuesta institucional insuficiente. Para CCOO, la falta de recursos no solo precariza al personal judicial, sino que erosiona los derechos fundamentales de las mujeres a una justicia rápida y eficaz frente a la violencia machista y sexual.