Cae una de las redes de narcos más activas de España con su líder, José el del Buque

La vivienda donde residen los familiares secuestrados de José Ramón A. C., ahora detenido en una operación antidrogas.

El líder de una de las redes de narcotráfico más activas de España ha sido detenido en una operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil desarrollada en Canarias en la que se han practicado 17 arrestos y se han intervenido casi 100 kilos de cocaína y otros tantos de hachís.

En la operación también han sido requisadas 24 embarcaciones, 38 vehículos y 14 inmuebles, según han informado ambos cuerpos policiales.

José Ramón A.C. se entregó en la comisaría en Las Palmas de Gran Canaria a principios de semana al verse cercado por la investigación policial. Su apodo, José el del Buque, saltó a los medios de comunicación de toda España el pasado mes de marzo, cuando su mujer y su hijo fueron secuestrados durante casi dos días, en unos hechos que se atribuyeron a un posible ajuste de cuentas por negocios de drogas.

En un comunicado, la Policía y la Guardia Civil destacan que su captura y la de la red de narcotráfico que encabezaba era "uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas de seguridad europeas".

La operación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción numero 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, con el apoyo de organismos internacionales con la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), la Agencia Antidroga de EEUU (DEA), la Policía Judicial Portugal, Europol, el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Narcotráfico y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

"La implicación de estos organismos ha sido esencial para rastrear los movimientos transnacionales de la organización e interceptar comunicaciones críticas que permitieron anticipar operaciones de alto riesgo", reconocen la Policía y la Guardia Civil.

Para los responsables de la operación Lazos de Sangre, la detención de José el del Buque -cuyo apodo que alude al barrio de Las Palmas donde se crió- "supone el culmen de una investigación de más de un año, que ha permitido desarticular por completo la estructura criminal, con la detención de todos sus miembros por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal".

Las fuerzas de seguridad aseguran que la organización que lideraba José Ramón A.C. estaba especializada en la introducción de grandes cantidades de cocaína en España mediante embarcaciones, utilizando métodos sofisticados para ocultar la droga. En cada operación, los alijos podían alcanzar varias toneladas.

Fruto de las investigaciones, se han incautado cerca de 100 kilos de cocaína y otros 100 de hachís, alijos ambos interceptados en dos persecuciones en alta mar.

Hasta el momento se han practicado 17 detenciones en Las Palmas de Gran Canaria, La Gomera y Fuerteventura, así como 23 registros en diferentes inmuebles y embarcaciones.

Entre los bienes intervenidos figuran 14 propiedades inmobiliarias, 38 vehículos de alta gama y cuantiosas sumas de dinero en efectivo, que han quedado a disposición de la Audiencia Nacional.

También se ha requisado abundante material informático y documental que está siendo analizado, detalla el comunicado policial.

La Guardia Civil y la Policía precisan que la operación sigue abierta y que no se descartan nuevas detenciones.

El pasado 12 de marzo, la mujer y el hijo de José el del Buque fueron secuestrados por dos individuos en su casa en El Salobre, una urbanización de lujo en el sur de Gran Canaria. Casi dos días después, ambos fueron liberados por sus captores.

En ese momento, los autores del secuestro lograron darse a la fuga, pero en abril la Policía logró detener a cinco personas por esos hechos: dos en Málaga y tres en Gran Canaria.