Los bomberos buscan a dos personas en Barcelona tras ser arrastrado su coche por las fuertes lluvias

Los bomberos trabajan en un desprendimiento de tierras en Marganell por las intensas lluvias de este domingo en Cataluña.

Los Bombers de la Generalitat buscan a dos personas que pueden estar desaparecidas en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) después de recibir informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua, a consecuencia de las lluvias de este domingo.

El jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, José Luís López, ha explicado este domingo en declaraciones a la prensa que el cuerpo tiene información de un vehículo, con dos personas en su interior, arrastrado por el agua: "Estamos haciendo un despliegue importante de investigación de estas dos personas".

Ha dicho que el vehículo ha sido localizado sin pasajeros, por lo que se está buscando a estas dos personas: "Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es justamente el escenario que queríamos evitar".

López también ha puntualizado que Bombers lleva más de 300 servicios durante todo el episodio de lluvias, la mayoría concentrados en el área metropolitana norte y sur, sobre todo inundaciones y árboles caídos.

Ha pedido evitar acercarse a rieras y torrentes porque las crecidas "pueden ser muy importantes".

Las fuertes lluvias están causando problemas de movilidad en varios puntos de Cataluña, donde desprendimientos de tierras y caídas de árboles han obligado a cortar carreteras y suspender algunas líneas de tren y ferrocarriles.

Los bomberos evacuaron a medio centenar de personas que viajaban en un tren de la línea R5 de FGC, parado en Castellbell i el Vilar (Barcelona) por la caída de un árbol sobre la catenaria, y a una treintena de excursionistas a los que las fuertes tormentas sorprendió en la montaña de Montserrat o en sus inmediaciones.

La lluvia torrencial caída en la montaña de Montserrat ya obligado a los bomberos de la Generalitat a rescatar esta tarde a 27 personas atrapadas en el funicular de Sant Joan, que se ha visto inutilizado parcialmente por un desprendimiento de tierra.

Además, el temporal impidió en algunos momentos el aterrizaje y el despegue de aviones en el aeropuerto de El Prat.