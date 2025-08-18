Un bombero muere y otro resulta herido al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo (León)

Medios de Infoar trabajan en las labores de extinción del incendio forestal de Barniedo de la Reina (León).

Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) en las labores de extinción del incendio que se declaró hace nueve días en Yeres/Llamas de Cabrera, en la comarca de Ponferrada, han informado a Efe fuentes del operativo contra incendios.

El accidente ocurrió poco antes de las 22:30 del domingo cuando la autobomba ha caído por un terraplén.

El bombero muerto es el conductor de la autobomba y, al igual que su compañero -un peón que ha resultado herido leve-, era un miembro del operativo contra incendios y trabajador de la Junta de Castilla y León que participaba en las labores de extinción.

El herido ha sido trasladado al Hospital de El Bierzo.

El accidente se produjo cuando el convoy en el que se integraba este vehículo autobomba se estaba retirando del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo.

Por alguna causa que se desconoce, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera.

La Junta ha trasladado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido y ha reconocido su compromiso y dedicación en la lucha contra los incendios forestales y la protección del patrimonio natural de Castilla y León.

Además, ha expresado su apoyo y deseos de una buena evolución al herido.

El Ejecutivo autonómico también ha destacado y agradecido el compromiso, la entrega y la vocación de servicio de todo el personal que forma parte del Operativo Infocal, así como de los equipos de apoyo que colaboran en esta ardua labor.

El presidente Alfonso Fernández Mañueco ha escrito en su perfil de X que se encuentra "conmocionado" por este fallecimiento y ha trasladado su más sentido pésame y cariño a familiares, amigos y compañeros.

Además, ha deseado una pronta recuperación al bombero herido.

También el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha mostrado su más sentido pésame a la familia y entorno del bombero forestal fallecido.

Es la tercera persona que muere en los incendios declarados en la provincia de León y el primer miembro del operativo antincendios de la Junta de Castilla y León que fallece.

Hace unos días murieron dos voluntarios, Abel Ramos y Jaime Aparicio, que perdieron la vida al resultar quemados cuando intentaban ayudar a contener las llamas mientras trabajaban con maquinaria pesada entre Nogarejas y Quintana y Congosto.

Por otra parte, el pasado martes falleció un hombre en Tres Cantos (Madrid) tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo.