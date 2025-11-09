Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una "leve indisposición"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una "leve indisposición", han confirmado fuentes de su equipo, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio "más rápido y seguro". Esa "leve indisposición" es la misma que le impidiera ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes. Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

Ausencia en el 17º Congreso del PP andaluz

La indisposición se produce tan solo 24 horas después de confirmar su espera presencia en el Congreso del PP andaluz, que está clausurándose en la mañana de este domingo por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo quien arropa al presidente Juanma Moreno.

Era una de las intervenciones más esperadas por la prensa, aunque también una de las que más incomodaban a las filas del PP andaluz, especialmente tras las últimas informaciones sobre su pareja. Finalmente, la situación se ha resuelto con una salida diplomática. Isabel Díaz Ayuso ha cancelado su asistencia al Congreso del PP andaluz “por motivos de salud, debido a una leve indisposición”, según la comunicación oficial remitida a los medios.

La presidenta madrileña informó personalmente de su ausencia al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien telefoneó para explicarle los detalles. Su presencia en Sevilla estaba prevista apenas unos días después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara que su pareja, Alberto González Amador, será juzgado por fraude fiscal y falsedad documental. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan para él una pena de tres años y nueve meses de prisión.