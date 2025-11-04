Asesinada por su pareja una mujer de 49 años en Zaragoza
La víctima ha sido apuñalada.
Ainhoa, de 19 años, asesinada por su pareja en Murcia es la víctima número 34 de la violencia machista en 2025
La Policía Nacional investiga como crimen machista el homicidio de una mujer de 49 años perpetrado este martes en Zaragoza supuestamente a manos de su pareja.
El crimen se ha cometido a la calle Privilegio de la Unión, en el barrio de San José de la capital aragonesa, según ha informado la Policía. La víctima es una mujer de 49 años y ha fallecido por heridas de arma blanca.
