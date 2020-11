Coronavirus Andalucía: Juan Marín anticipa "medidas mucho más duras" con la evolución actual

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos), ha manifestado este domingo que mira "con preocupación al futuro" y teme tener que aprobar más restricciones si no cambia la situación en lo referente a la pandemia del coronavirus. "Mucho me temo que si sigue este ritmo de evolución, habrá que tomar decisiones mucho más duras y es mejor ahora", ha dicho.

"La verdad es que miramos con preocupación al futuro", lamentaba en una entrevista en Onda Cero s el vicepresidente de la Junta, quien se ha referido a la evolución de la pandemia en España y el resto de Europa, y hecho mención a la situación de varios países, como por ejemplo Reino Unido, que ha decretado el confinamiento este mismo sábado.

Por otro lado, Marín ha defendido que todo "dependerá de cómo evolucione", que una única prolongación del estado de alarma hasta mayo "no puede ser así" por parte del Gobierno de España y que las comunidades autónomas irán tomando más decisiones en las próximas semanas.

También ha criticado que "hay bastante desconcierto" en el país y, aunque las CCAA van a hacer caso de lo que indican sus equipos de expertos, "debería haber mucha más coordinación a nivel nacional", pues "no existe y eso es un grave problema".

Así las cosas, ha defendido que con vistas a reactivar la economía han trabajado "desde el minuto uno" porque "en el Gobierno no se toman en serio" la pérdida de empleo e ingresos en el sector turístico. "Sabíamos que poco o casi nada íbamos a poder contar con el Gobierno de España y en eso seguimos. Solamente en Andalucía se van perder cerca de 15.000 millones en el sector. Si con esa cifra en el Gobierno no se lo toman en serio, no podíamos quedarnos cruzados de brazos y por eso seguimos trabajando", ha dicho.

"Cualquier decisión que se tome será entendida por la ciudadanía"

En otra entrevista en Televisión Española ha insistido este lunes en que el Gobierno andaluz no descarta "medidas más duras" para frenar la pandemia del coronavirus, y ha sostenido que "cualquier decisión que se pueda tomar será entendida por la ciudadanía".

"Si vuelve el confinamiento será con el criterio de los expertos en la comunidad autónoma y del conjunto del país", ha dicho en una entrevista en Televisión Española. "España va por ese camino y, me temo, que en los próximos días esa decisión puede llegar", ha señalado.

Sobre las críticas por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las medidas adoptadas para confinar determinados territorios, ha indicado: "Me parece un error, y se lo digo con total sinceridad".

Así, ha argumentado que medidas como las adoptadas en Andalucía se deben a que "nos dicen que reduciendo la movilidad y evitando determinadas horas del día se puede reducir la presión sanitaria y el número de contagios, eso tiene que tener una evolución en los próximos días", aunque ha avanzado que "a partir del miércoles se tomarán otras decisiones" en Andalucía.

"Si hoy un político piensa que va a resolver esta pandemia con decisiones políticas se equivoca. No convirtamos un problema sanitario en un problema político", ha pedido.

Sobre los disturbios registrados en varias ciudades durante el fin de semana, ha opinado que "son delincuentes que aprovechan una situación como ésta para hacerse notar, y hemos visto en algunas ciudades que aprovechan para hacer sus fechorías".

Interpelado, en este sentido, si cree que algún grupo político está detrás de estas acciones, ha dicho: "son sencillamente delincuentes, gente que hay que perseguir, detener y hacerles caer el peso de la ley".