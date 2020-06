España reabrirá sus fronteras con Francia y Portugal el 22 de junio

España abrirá sus fronteras terrestres con Francia y Portugal el 22 de junio. Así lo ha anunciado la mañana de este jueves la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante un desayuno con corresponsales extranjeros acreditados en España.

Hasta el momento, sólo se permite el tránsito a los trabajadores transfronterizos y a los conductores de camiones, pero esta situación cambiará a partir del 22 de junio, según ha adelantado Cinco Días.

Lo que no ha aclarado la ministra es cómo podrán moverse los turistas franceses y portugueses por el territorio nacional. Es muy probable que en esta fecha aún no hayan pasado a la fase 3 todas las comunidades autónomas, por lo que en España no habría aún libertad de tránsito entre las autonomías. Además, a partir de la fase 3 de la desescalada, serán los gobiernos autonómicos los encargados de gestionar la vuelta a la normalidad.

Tampoco ha explicado cómo se compatibilizará esta libertad de movimiento de los turistas por coche, ferrocarril o tren y la imposibilidad para entrar por avión hasta el 1 de julio.