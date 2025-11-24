El 81% de los sanitarios detecta problemas en los niños por el uso excesivo de pantallas

El 81% de los profesionales sanitarios detecta un aumento de los problemas en el desarrollo infantil asociados al uso excesivo de las pantallas, según las conclusiones de un estudio sobre el impacto de la sobreexposición a los dispositivos en la salud de los pequeños.

El informe, que ha sido presentado coincidiendo con la salida de la 35 Guía AIJU 2025-25 de juguetes del Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio, con sede en Ibi (Alicante), señala que el 95% de estos profesionales sanitarios también coinciden en que el uso excesivo de las pantallas afecta negativamente al desarrollo infantil.

El 91% de los niños y niñas pasa frente a las pantallas más tiempo del recomendado por este tipo de especialistas, según el coordinador del área de investigación infantil de AIJU, Pablo Busó, que ha señalado que el estudio ha contado con la percepción de 65 médicos especialistas en infancia y de 334 familias con hijos entre 0 y 17 años.

La preocupación por el uso de pantallas es compartida por familias y sanitarios, que incluyen entre los efectos en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social en la infancia consecuencias en el sueño (81%), salud mental (69), obesidad y problemas visuales (63) y alteraciones posturales y neumotoras.

Siete de cada diez familias, preocupadas

Según el estudio, el 68% de las familias manifiesta preocupación por el tiempo de exposición a pantallas de sus hijos, y en este sentido se pone de manifiesto que el 98% de los niños de 4 a 6 años no cumple con el criterio fijado por la Asociación Española de Pediatría (AEP) de cero pantallas ante de los 6.

El 91% de los niños y niñas pasa frente a los dispositivos más tiempo del recomendado. Aunque el 96% de las unidades familiares establece normas de uso, el 71% encuentra dificultades para mantenerlas debido a factores como la falta de tiempo, la necesidad de apoyo durante otras tareas y conflictos con los hijos.

"Esta investigación reafirma la necesidad de generar entornos de juego y socialización libres de pantallas, que promuevan un desarrollo infantil saludable y que el uso de las tecnologías sea activo y guiado por las familias y los profesionales", según Busó.

La Guía AIJU 2025-26 es la única en España avalada por instituciones de consumo para recomendar productos que han superado informes pedagógicos y de usabilidad con más de cien horas de juego libre, y en el mismo aparecen 66 productos.

El director general de la patronal nacional juguetera, José Antonio Pastor, ha destacado que nos encontramos en "un momento de cambio en el que las pantallas ocupan buena parte de nuestras vidas pero en el que también las familias están más sensibilizadas con todos los beneficios que el juego aporta en el desarrollo de los niños".

Fenómeno 'Kidults'

La Guía AIJU también refleja el fenómeno Kidults, que sigue creciendo y que consiste en que cada vez más adultos incorporan juegos y juguetes en su ocio habitual, motivados por la nostalgia, la desconexión y el interés por el coleccionismo.

La mayoría de los consumidores Kidults responden a un perfil de entre 25 y 44 años que destina entre 100 y 300 euros al año a esta afición, sobre todo a juegos de mesa y puzles (20-15%), seguidos por la construcción avanzada (14), manualidades (13) y juguetes tecnológicos (8).

La mayoría de estos adultos juega ocasionalmente (51%) o varias veces al mes (30) y el hogar sigue siendo el principal espacio de juego, a menudo compartido con menores y familiares, lo que refuerza el vínculo intergeneracional.