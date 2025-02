Un 65% de los procedimientos estéticos en España están realizados por profesionales no cualificados

Madrid/Un 65% de los procedimientos estéticos que se hacen en España están llevados a cabo por profesionales no cualificados, y un 20% de las intervenciones se realizan en centros de estética, peluquerías e incluso en domicilios privados, lo que puede derivar en problemas de salud para el paciente, tal y como ha señalado la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).

De hecho, hasta un 15% de las primeras visitas registradas en la SEME son pacientes que llegan con efectos adversos que han aparecido por intervenciones realizadas en este tipo de establecimientos no cualificados, entre los que se han llegado a encontrar lavabos de cafeterías o trastiendas de zapaterías.

El presidente de la SEME, Juan Antonio López López-Pitalúa, ha recalcado que se ha llegado a esta situación por la popularización de estas intervenciones en la redes sociales, especialmente aquellas que generan "discordia", que son las que más llaman la atención, lo que ha provocado un aumento de la demanda de la población, y es que casi la mitad de los españoles se han realizado una intervención de este tipo.

Tras ello, ha explicado en una rueda de prensa que la Medicina Estética no consiste en cambiar los rasgos para que todo el mundo parezca "hijo del mismo padre", sino de enfatizar los atributos personales y respetando "la idiosincrasia de cada uno".

Por este motivo, la organización ha lanzado la campaña Tu cara ya no me suena, cuyo objetivo es llamar la atención tanto a la población, para que se conciencie sobre la necesidad de tener un criterio adecuado, como a los médicos, de forma que no lancen mensajes deshonestos respecto a este tipo de prácticas.

El vicepresidente segundo de la SEME, Sergio Fernández Mesa, ha afirmado que la población percibe estos procedimientos como "algo sencillo", cuando en realidad es un acto médico que debe ser realizado en base a una historia clínica y a una atención psicológica. Tras la intervención también se debe hacer un "seguimiento estrecho" del paciente por si aparecen complicaciones, como asimetrías faciales, infecciones, necrosis, reacciones alérgicas o quemaduras.

Además de esta "banalización" de la Medicina Estética, que ocurre sobre todo en redes sociales, Mesa ha insistido en los riesgos asociados, que en los centros no cualificados no se le cuentan al paciente, y alerta de que en estos lugares tampoco se requiere de un historial médico, algo necesario debido a que "puede haber un historial de enfermedades autoinmunes relacionadas con la piel, o que tiene antecedentes de herpes labial".

La tesorera de la SEME, Petra María Vega López, ha instado a evitar los casos de rebajas y promociones, pues se relaciona con poner una menor cantidad de producto, o que directamente provenga del mercado negro, por lo que las condiciones de su mantenimiento podrían no ser las óptimas para la intervención.

Recomendaciones para acudir a centros de confianza

Como parte de la campaña, se ha dado una serie de recomendaciones como la verificación de la autorización del centro, que puede realizarse mediante una búsqueda en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, asegurándose que cuenta con la autorización U.48, otorgada por la Consejería de Sanidad.

El paciente también debe confirmar la titulación del profesional a través del registro estatal de profesionales sanitarios (REPS), para comprobar que está habilitado para ejercer la medicina estética. Del mismo modo, es recomendable pedir la identificación del médico en caso de que no la lleve de forma visible y exigir el sello de los productos empleados.

Otra medida es asegurarse de que el informe médico lleve la pegatina con el número de registro del material, pues según señalan hay casos en los que se compran materiales ilegales en internet. Asimismo, es aconsejable buscar el distintivo SEME, que garantiza que el centro tiene la U.48 y la cualificación de sus médicos.