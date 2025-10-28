Al menos 60 muertos y casi un centenar de detenidos en una operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro

Al menos 60 muertos y casi un centenar de detenidos en una gran operación contra las drogas en Río de Janeiro.

Al menos 60 personas han muerto y otras 81 han sido detenidas en una gran operación contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro, con el objetivo de arrestar a los cabecillas del Comando Vermelho, la mayor facción criminal de la ciudad brasileña, y de frenar su expansión territorial.

Las autoridades informaron que la operación, en la que participaron 2.500 policías además de dos helicópteros y una treintena de vehículos blindados, es el resultado de más de un año de investigación por parte de agentes especializados en el combate al narcotráfico.

El grupo se dedica principalmente al tráfico de drogas y armas y su centro de operaciones está en el estado de Río, donde controla algunas barriadas de la ciudad.

De los al menos 60 fallecidos contabilizados hasta el momento en la operación de este martes, 56 son civiles y cuatro agentes de las fuerzas de seguridad.

Esta es ya la operación más letal de la historia de Río de Janeiro.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó la operación como "la mayor" realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las más activas bandas del narcotráfico de Brasil.

Castro aclaró que la operación aún continúa y que el balance ofrecido es parcial, con lo que sugirió que podría haber más víctimas y detenidos.

Medios locales han informado de que integrantes del Comando Vermelho han montado barricas en las favelas para intentar impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad.

Castro aseguró, y mostró unos vídeos como prueba, que los delincuentes resistieron hasta con drones artillados, con los que atacaron a los policías en algunos lugares de las favelas.

De acuerdo al primer balance, ha sido incautado medio centenar de armas de fuego, entre las que había 42 fusiles de asalto.