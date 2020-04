La Junta de Andalucía está realizando este miércoles los segundos test de coronavirus a los trabajadores de la residencia de ancianos de Alcalá del Valle para saber si han superado o no la enfermedad. A lo largo de esta mañana, se han realizado 28 pruebas al conjunto de la plantilla del centro asistencial para saber el alcance del contagio. Hay que recordar que a mediados de marzo 19 trabajadores de la residencia La Pasionaria dieron positivos y estuvieron en aislamiento domiciliario, mientras que el resto de la plantilla ha tenido que someterse a una cuarentena. El alcalde de la localidad, Rafael Aguilera, ha explicado que se trata de los primeros test que llegaron el lunes a España de la mano del Gobierno central y que gracias a numerosas negociaciones han llegado hasta la localidad serrana. “Conseguirlos ha sido muy sacrificado pero los tenemos gracias a la lucha colectiva del pueblo”, explica.

Las pruebas se han realizado en el salón de usos múltiples de la localidad. Los trabajadores han llegado en coches y sin bajarse de ellos se les han tomado muestras para las pruebas. El alcalde se ha negado a hacerse la prueba como se le ha solicitado desde la Junta de Andalucía al entender que antes deben practicárseles a casi un "centenar de personas de la localidad que presentan síntomas". Dice que desde las diez y media de la mañana y hasta el mediodía no han comenzado los test porque "lo condicionaban a que yo fuera el primero en realizarlo" y se ha negado. “Primero hay que hacérselos a los trabajadores, a mis concejales y a vecinos del pueblo que tienen síntomas. Yo estoy en cuarentena en mi casa. No tengo síntomas. No me niego a hacer el test, pero antes que yo hay mucha gente que necesita saber si es positivo en este pueblo. Este alcalde será el último en hacérselo mientras haya un vecino antes que lo necesita”, añadió.

Hay 27 residentes de Alcalá del Valle en La Línea tras el cierre de la residencia. El Ayuntamiento no sabe cuándo se volverá a abrir este centro. Todo dependerá de los resultados que arrojen las pruebas a los trabajadores y las decisiones que tomen las autoridades sanitarias.