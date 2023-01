El sindicato de la Policía en Arcos se defiende de “una trama” del Gobierno local

El sindicato mayoritario de la Policía Local en Arcos, SPPME-A, defiende su labor ante el Ayuntamiento de Arcos, cuyo alcalde Isidoro Gambín (PSOE) anunció la apertura de un expediente ante la falta de efectivos durante la Cabalgata de Reyes por bajas médicas y su posible traslado a la Fiscalía por estos hechos.

“El máximo dirigente del Partido Socialista acusa a los miembros de la Policía Local por incumplimientos y bajas inventadas. Este sindicato no va a entrar en juegos políticos, reservándose el derecho de defensa que estime oportuno”, dice SPPME-A, a través de un comunicado, en el que habla de una "campaña de desprestigio" del Gobierno local. El sindicato policial añade que “para exigencia del regidor, ningún policía puede contraer ningún tipo de enfermedad para estar a su completa disposición. De igual manera la Delegada de Seguridad, María José González, amenaza con ir a Fiscalía sorprendentemente contra los policías que se han acogido a un acuerdo legalmente establecido, denotando por ello que va a la desesperada y con el raciocinio totalmente perdido”.

Así las cosas, el sindicato mayoritario de la Policía Local en Arcos añade que “en la Cabalgata de Reyes Magos una mínima parte de los componentes que formaban el turno no pudieron asistir por diversas enfermedades corroboradas por facultativos médicos. Igualmente, parte del turno que fue llamado para reforzar el evento comunicó su derecho de no asistir. Derechos existentes en el seno de un acuerdo publicado el cual refleja que para ser llamados a eventos no debe transcurrir menos de quince días, cosa que por parte del responsable no se llevó a cabo ya que lo hicieron con un plazo de siete días”.

Y añade que “se informó días anteriores al evento de que los componentes que formaban el turno para la Cabalgata eran escasos en comparación con años anteriores reduciéndose todo ello en una carencia en la seguridad. El Consistorio asegura que se vieron obligados a contratar a vigilantes por estos hechos ocurridos. Para sorpresa de este sindicato, dichos vigilantes fueron contratados con mucha antelación y no como dice el regidor, de hecho, se cubrió con vigilantes la Cabalgata de Papá Noel, del 23 de diciembre”.

Y finalmente, el sindicato afirma que “tras comunicaciones previas de falta de personal en comparación con otros años, la falta de previsibilidad para el nombramiento de los agentes, y el nombramiento de vigilantes desde mucho antes de los eventos, se llega a la conclusión que todo es una trama para culpar a los miembros policiales, desviando la atención de las promesas realizadas y las deudas pendientes que tienen en la actualidad con los miembros de la Policía”.

Este cuerpo, además, reclama la actualización del convenio laboral y la promesa de mejores instalaciones. "En vista del aumento de actos delictivos que se viene sufriendo en la localidad, la delegada de Personal y Seguridad Ciudadana en vez de reforzar la plantilla ha optado de forma unilateral en suspender el acuerdo ya mencionado de manera desesperada y sin fundamento, acuerdo que sirve para reforzar la seguridad ciudadana".

El sindicato policial dice que se reserva "el derecho de defensa que estime oportuno para acabar con las acciones dictatoriales, cuya resolución será expuesta al público para conocimiento de la verdad. Exigimos a esta corporación que vele por la seguridad de sus vecinos, sean lo suficientemente responsables para llevar a cabo sus promesas y no prolongue más en el tiempo el acuerdo prometido así como la realización de la RPT y por supuesto la nueva jefatura prevista en su programa electoral".