5.000 euros de indemnización a la familia de una fallecida de Arcos tras caer en un charco de lejía

El SAS tendrá que indemnizar con 5.000 euros a los familiares de una fallecida de Arcos por no ser ingresada desde un primer momento en la Unidad de Quemados de Sevilla tras caerse al suelo en su casa, permaneciendo un largo periodo de tiempo sobre el charco de lejía procedente del envase que portaba en el momento de la caída, que le ocasionó graves quemaduras.

Así se desprende del dictamen realizado por el Consejo Consultivo de Andalucía que ha resuelto sobre la responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria andaluza derivada de la asistencia a la mujer. El órgano consultivo recuerda que la primera dermatóloga que asistió a la paciente quedó absuelta y que no ha quedado probado “una relación causal entre el fallecimiento y la atención sanitaria recibida”, pero fija la cantidad de 5.000 euros de indemnización para sus allegados porque pudo haberse producido “una pérdida de la oportunidad de supervivencia” de haberla trasladado desde el primer momento a la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

El accidente doméstico de la finada tuvo lugar el 6 de abril de 2003, siendo trasladada inicialmente al centro de Salud de Arcos y, posteriormente, al Hospital de Jerez, donde permaneció en observación con diagnóstico de dermatitis de contacto irritativa por cáusticos. Pese a sus lesiones, la mujer fue tratada en su propia casa y el 11 de abril fue trasladada nuevamente al hospital, donde falleció varias semanas después “por sepsis generalizada”.

Tras los hechos, la familia se puso en manos de la Justicia, quien absolvió a la primera dermatóloga que trató a la mujer como recoge la sentencia penal dictada en Jerez. La sentencia dijo en su día que hubo “un error de diagnóstico”, ya que la difunta sufrió quemaduras, y debió ser derivada desde el inicio al Hospital Virgen del Rocío, pero el juez explicó que “el fallecimiento de la mujer no se produjo a causa de dicho error de diagnóstico. Obsérvese que el ingreso en la Unidad de Quemados se produce seis días después del accidente doméstico. Es prácticamente imposible determinar si ingresada la evolución de las lesiones hubiera sido diferente, lo que sí es un dato objetivo es la causa del fallecimiento que fue por sepsis por estafilococos y cuadro de isquemia cerebral”, recoge la sentencia. Tras este varapalo, la familia de la vecina de Arcos elevó los hechos al Consejo Consultivo de Andalucía que ha desestimado la indemnización que reclaman al SAS por posible negligencia médica.

Este órgano consultivo dictamina que “no existe relación causal segura e inequívoca entre el no ingreso inicial de la accidentada en la Unidad de Quemados y el fallecimiento de ésta” y que el “servicio de Aseguramiento y Riesgos atribuye el óbito a una infección posterior derivada de la vía que se le implantó para el tratamiento de fluidoterapia e hidroelectrolítico en conexión con las patologías previa de la paciente”. Aunque el dictamen del órgano consultivo no aprecia una negligencia médica, eso no es óbice para que, dice la institución, “se constate que, derivado de un inicial error diagnóstico, la paciente no fue remitida al servicio de quemados, lo cual hace surgir la teoría de la pérdida de oportunidad tantas veces reiterada en esta materia sanitaria”.

Así, obliga al SAS a indemnizar con 5.000 euros a los allegados de la finada ante “la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos en caso de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación”. Es decir, este órgano competente al que la familia se dirige especifica que debe indemnizarse a la misma, “no por el resultado final del que no se sabe si en cualquier caso se hubiera terminado verificando, sino por la pérdida de esa oportunidad de supervivencia que, en este caso se nos presenta, conforme a las máximas de la experiencia, con una solvencia e idoneidad que la hacen merecedora de ser resarcida”.