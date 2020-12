La hostelería y el comercio de Arcos lanzan un SOS ante su situación por la pandemia

Unas 300 personas relacionadas con el sector de la hostelería y el comercio de Arcos se concentraron este martes antes las puertas de las dependencias municipales del Ayuntamiento para pedir ayudas urgentes a todas las administraciones ante la situación de pandemia por coronavirus y las restricciones de horarios y movilidad establecidas, que están abocando a muchas empresas locales a la ruina y el cierre.

Así, piden una serie de medidas para “evitar la destrucción de muchas empresas de Arcos, un municipio eminentemente turístico. No dejen que este pueblo desaparezca”, dijeron los convocados a través de un manifiesto firmado por la Asociación de Empresas Turísticas y Hosteleros de Arcos, AETHAR, y por el comercio local.

“Nos hemos visto gravemente afectados por esta pandemia y ya solicitamos ayudas durante los pasados meses obteniendo muchas palabras, pero muy pocos hechos relevantes. Es cierto que al principio parecía que esta crisis sería de unos pocos meses, pero ahora cada día que pasa hay más empresas que se ven obligadas a cerrar, algunas ya lo han hecho de forma definitiva y otras se encuentran en riesgo si no les llegan ayudas urgentes”, dicen.

En este sentido, los afectados piden tanto a la Alcaldía de Arcos como a los distintos partidos políticos del municipio “que se pongan de acuerdo todos para transmitir a las autoridades pertinentes, locales, provinciales, autonómicas y nacionales que correspondan estas reivindicaciones para evitar la destrucción de muchas empresas de Arcos”.

Entre las medidas que recoge el manifiesto apoyado por 260 firmas están la eliminación o reducción del IBI; la reducción de la potencia eléctrica durante los cierres; la reducción del precio del agua y la eliminación de la tasa de basuras o y la tasa de veladores.

La hostelería y el comercio local de Arcos reclaman ayudas concretas y directas a los comerciantes tanto empresas como autónomos que se han visto obligados a cerrar o a los que, aunque no han cerrado, han visto gravemente afectados sus negocios desde el pasado mes de marzo. Y medidas de apoyo y ayuda a la población en estado de exclusión social. Los convocados piden. además, que "el dinero presupuestado para multitud de actos que no se han realizado y otros que no se prevén realizar se destinen a ayudas a la población".

Destacan también en su escrito otras medidas como la ampliación y pago puntual de los ERTES; la reducción del IVA y la ampliación de los créditos ICO tanto de los plazos de carencia a 24 meses así como el periodo de reembolso de los mismos e incremento de los importes solicitados inicialmente al haberse prorrogado el Estado de Alarma.