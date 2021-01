La hostelería de Arcos y Setenil se quedan sin fuelle con el cerrojazo

“No hay nadie. Solo un bar abierto en el pueblo. Los otros han cerrado hasta que se abra otra vez la movilidad entre provincias. Aquí vivimos mucho del turismo gaditano, pero también y mucho del que viene de las provincias de Málaga y Sevilla”. Esta es la radiografía que dibujaba Juan Francisco, propietario de una tienda dedicada a productos ibéricos en Setenil de las Bodegas, horas antes de que la Junta de Andalucía decrete este miércoles el cierre perimetral de este pueblo y de otros de la Sierra como Algodonales, Arcos, El Gastor, Olvera y Prado del Rey por el aumento de los casos de contagio, que ha superado la barrera de los 500 por 100.000 habitantes.

Una imagen bien alejada de lo que ofrecían las calles el sábado, con bullicio de turistas aprovechando cada rincón de Setenil, uno de los pueblos declarados Más Bonitos de España.

“El cierre perimetral es un mazazo para este pueblo, que vive del turismo”, reflexionó el joven emprendedor, que se verá abocado a reducir el horario de apertura de su establecimiento de alimentación porque, dice, las ventas caen sin turistas.

En los mismos términos se expresó Jordi Soler, representante de la asociación de hosteleros de Arcos (AETHAR), otro pueblo que estrena este miércoles el cierre perimetral.

“Hay hoteles y bares que han cerrado y no tienen fecha de reapertura. No hay reservas y tenemos muchas pérdidas”, explicó. Además, pidió al Gobierno que se articulen ayudas para este sector como se está haciendo en Europa. “Arcos no tiene industrias. Se vive del campo o la hostelería. Es una situación insostenible, que no hay quien la aguante”, concluyó el hostelero.