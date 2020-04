El hospital de Villamartín suma ya 18 casos de coronavirus

El hospital de Villamartín gestiona 18 casos de coronavirus de vecinos de la Sierra gaditana en lo que va de crisis sanitaria. La infraestructura hospitalaria de la firma Pascual atiende en estos momentos a 18 personas, de los que 10 son ancianos de las residencias de Alcalá del Valle y Ubrique, donde se han desatado sendos brotes del virus, que han contagiado a residentes y personal de la plantilla.

Los casos más graves en los que trabajan el personal sanitario de dicho centro sanitario, que da cobertura a la comarca, son, entre otros, los de dos mujeres que están intubadas, una vecina de Villamartín y otra de Bornos. De Alcalá del Valle, donde se originó un brote del virus afectando a 60 personas, permanecen en el hospital Virgen de las Montañas de Villamartín seis ancianos, que dieron positivo. Hay que destacar que uno de ellos podría recibir el alta en breve a tener de su buena recuperación. De igual manera, hay que recordar que hace unos días murió en este centro hospitalario otro de los residentes con coronavirus.

La situación en la residencia Los Remedios de Ubrique preocupa también a las autoridades sanitarias locales y al propio Ayuntamiento por el contagio de personas, teniendo tristemente el referente de los acontecimientos que se han desarrollado en Alcalá del Valle.

Aunque no se sabe a ciencia cierta el número de afectados en este centro asistencial ubriqueño que gestionan una congregación de monjas, sí Diario de Cádiz ha confirmado de fuentes solventes que en el hospital de Villamartín hay ingresados seis personas relacionadas con esta residencia, cuatro de ellas con positivos confirmados. Hay otros dos pacientes también de la residencia de Ubrique en este hospital pendientes de resultados, pero todo apunta por sus patologías que también pueden tener el virus. En las últimas horas, habría muerto en esta residencia ubriqueña una mujer de 45 años, con patologías previas, aunque este extremo no ha sido confirmado por fuentes oficiales ni si era o no portadora de coronavirus.

En el caso de la población de Villamartín, hay dos personas ingresadas con positivos. Uno es un policía local y un familiar suyo.