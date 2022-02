A la gresca con el contrato para retirar el amianto del instituto de Olvera

El contrato para retirar el amianto del IES Zaframagón que ha de ejecutar la Junta de Andalucía acapara las críticas de la formación Alternativa Republicana, cuyo secretario general es el ex alcalde de Olvera, Fernando Fernández.

El ex regidor dijo que que la administración intenta "confundir" cuando dice que se licitará la retirada del amianto de la cubierta del gimnasio del IES Zaframagón a través del Acuerdo Marco de la Agencia Pública Andaluza de Educación cuando éste está suspendido "de manera cautelar por los Tribunales". Y Educación respondió que el ex regidor "confunde el Acuerdo Marco de Obras, que ya se adjudicó y está en ejecución, con el Acuerdo Marco para la contratación de Proyectos, cuya licitación sí fue recurrida y se encuentra suspendida por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA)". Por tanto, dice Educación, "no hay inconveniente para que esta obra se adjudique a través del Acuerdo Marco de Obras. El proyecto ya está contratado y se está redactando". Está previsto que los trabajos se realicen durante el verano, cuando no haya actividad docente en el centro.

Ahora la formación Alternativa Republicana acusa a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) de “falta de trasparencia y de adjudicar contratos de institutos que no existen. Si alguien se confunde es la APAE”, declaró el secretario Fernando Fernández ante la polémica suscitada por el tema del amianto del IES Zaframagón. La Consejería de Educación dice que la obra se realizará en el verano. Sin embargo, el secretario republicano no duda en afirmar que “son palabras que se lleva el viento. Exigimos que la obra se licite ya y que demuestren que existe crédito presupuestario reservado para ella”.

Para Alternativa Republicana, la APAE "carece de credibilidad. Elude la ley de transparencia, ya que según ellos la obra del IES de Zaframagón está en fase de redacción de proyecto. Pues bien, si esto es así, esa licitación de lo que debiera ser un contrato de servicios, no se ha hecho pública, cuestión que se puede comprobar acudiendo al perfil del contratante y que cualquiera puede hacer con una simple búsqueda en internet”.

Fernando Fernández señaló “cómo la Junta de Andalucía en su obligación de transparencia se compromete a cumplir lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Esto en el caso de la redacción del proyecto, supuestamente adjudicado a un estudio de arquitectura, no se ha cumplido. Es algo muy grave y que demuestra que puede existir o bien un error flagrante, impensable en una organismo de tal entidad, o una manifiesta intención de ocultamiento en esta licitación. Eso si es que se ha producido, lo que la APAE tendrá que demostrar y cómo ha llevado a cabo el procedimiento de contratación”, sostuvo el ex regidor olvereño.