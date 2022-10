Sin cocinas en el ciclo superior de Cocina de Arcos

Los alumnos del ciclo superior de Dirección en Cocina de Arcos denuncian ante la Junta de Andalucía la falta de dotación en varias aulas, que les impide realizar con normalidad sus clases en horario de mañana, con lo que está suponiendo un trastorno mayúsculo a la mayoría de ellos.Y la protesta la simbolizaron este miércoles con cocinas y material de juguetes para visualizar su situación.

Este ciclo superior, dependiente del IES Alminares, se imparte en la última planta del edificio contiguo al colegio San Miguel y frente al edificio Emprendedores. Arrancó este técnico superior hace dos años y aún las aulas de cocina y de restaurante no tienen la dotación necesaria (fuegos, cocinas, neveras…) para realizar las prácticas. “Imagina un ciclo de informática en el que faltan los ordenadores. Pues a nosotros nos pasa aquí. No tenemos cocina para la formación”, explica Damián Sánchez, un alumno portavoz de los afectados.

Muchos de ellos son padres y madres o tienen trabajos por las tardes, que echaron sus matrículas organizando sus vidas para poder acudir a clase por las mañanas y ahora se encuentran que si quieren “tocar cocina” han de acudir dos días a la semana por la tarde, de tres a nueve y media de la noche, para poder realizar sus prácticas en las instalaciones del Grado Medio de cocina, que se da también en estas instalaciones. De lo contrario, los afectados no tienen ni un hornillo que encender.

Así que la dirección del centro, con la cooperación de un profesor, ha planteado hacer prácticas esos dos días por la tarde en las instalaciones del Grado Medio para no perder formación. “Agradecemos el arreglo que nos ofrece la dirección del centro, pero esto no es la solución. Exigimos a la Junta una solución a largo plazo. Este horario por la tarde es un caos para la mayoría. Muchos son padres y madres, que se organizaron por la mañana para venir y ahora no pueden conciliar familiarmente con las clases de tarde. El miércoles es el peor día porque sales a las nueve y media de la noche y el jueves tienes que estar en clase a las ocho de la mañana y hay alumnos que vienen de Jerez, el Puerto de Santa María, Los Palacios o Villamartín. La asistencia a clase es obligatoria. Si esto se llega a saber antes, la mitad de nosotros no estaríamos cursando el ciclo”, explica Damián, alumno de Primero.

Los dos cursos de este Ciclo Superior cuentan en total con 34 alumnos. Al parecer las cocinas iban a llegar en diciembre, un extremo que parece que se alargará hasta entrada la primavera. También denuncian los afectados que no hay conserje y las instalaciones cuentan con cuatro horas de limpieza cuando hay más de un centenar de alumnos sumando los distintos ciclos de grado básico, medio y superior.

La falta de cocinas en el Ciclo Superior obligó ya el año pasado a los alumnos a desplazarse a unas instalaciones municipales del centro de Día Miguel Mancheño, donde hicieron las prácticas gracias a un convenio con el Ayuntamiento. Pero este año, ese servicio está en licitación y no pueden hacer uso de ellas.

Hace cuatro años se implantó en este centro el Grado Medio de Restaurante y aún no tiene dotación el aula de cata por lo que el módulo de vinos no se puede desarrollar en su conjunto. "Salió la promoción a la calle y no hay dotación para el aula, no ha llegado el material para hacer catas. No queremos que ocurra lo mismo en el Grado Superior sin materiales de cocina", dicen los afectados.