Numerosas mujeres participan en una carrera contra la violencia de género

Numerosas mujeres participaron el domingo en una carrera solidaria contra la violencia de género. El alcalde de la localidad, Isidoro Gambín, leyó un manifiesto con motivo del 25-N que conmemora la erradicación de la violencia machista. Gambín dijo que "aunque el día 25 de noviembre el día de la Eliminación de la violencia contra las mujeres, el compromiso de todos y todas tiene que ser firme cada día del año; tenemos que esforzarnos por acabar con los comportamientos que reproducen la desigualdad y que son el origen de la violencia de género".

Añadió que "no podemos resignarnos a que se asuma como normalidad la tragedia dolorosamente cotidiana de la violencia machista porque no es algo inevitable, sino el resultado, tal y como señala Naciones Unidas, de “unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres que persiste como una crisis silenciosa”.

Y apostillo: "Ningún ser humano nace siendo machista; sin embargo, todos tenemos o hemos tenido actitudes machistas en algún momento. Eso es así porque el machismo es algo aprendido, es una construcción social y cultural, y por lo tanto, es algo que se puede cambiar. Y estoy convencido de que gran parte de la solución para cambiarlo y para evitar todo el sufrimiento que causan las violencias machistas pasa por la educación; por la educación feminista".

Ante ello aspiró a que "eduquemos a nuestros niños y niñas en el feminismo, que no es otra cosa que educarles en la igualdad. Seamos un buen reflejo en el que puedan mirarse, solo así tendremos la esperanza de un futuro libre de violencia de género. Porque la lucha contra la violencia machista no es una cuestión de opiniones ni de ideologías, sino de democracia; no podremos tener una democracia plena mientras la mitad de la población no reciba un trato de igualdad".