De bote en bote en la Sierra en este puente de la Consitución

Raúl, del restaurante Mesón Don Fernando, en Arcos, apenas tiene unos minutos para hablar en pleno puente de la Constitución. Atiende a la clientela que ha optado por comer en su establecimiento. “Es extraordinario. Estamos a tope. Tenemos reservas para comer todo el puente. Hay gente esperando para sentarse en un segundo turno. No recuerdo una situación igual. No sé si tiene que ver con todo lo que hemos vivido con la pandemia, que estamos con ganas de salir. Llevo 20 años en el negocio y no he visto una cosa igual”, explica el dueño de este local ubicado en el corazón monumental de Arcos. Este restaurante tiene prácticamente cubiertas todas sus reservas para almorzar hasta el próximo miércoles, día de la Inmaculada.

Y es que el macro puente en la Sierra se nota y mucho. Por ejemplo, el casco antiguo de Arcos era este domingo un hervidero de personas que optaron por desplazarse a la Sierra para disfrutar o bien de la jornada o de unos días de asueto. Además, la celebración este lunes día 6 de una etapa de la Copa del Rey de Aeroestación, que surcará de globos los cielos serranos, ha animado el ambiente y son muchas las personas que se han decantado por Arcos. Un aliento para la hostelería local después del ‘annus horribilis’ (o más bien año y medio) de cierres perimetrales por la pandemia. “Nosotros tuvimos que clausurar más de tres veces por los cierres perimetrales. Mi establecimiento vive mucho del visitante de afuera y nos afectó. No tuve que despedir a nadie porque somos un negocio familiar, pero en situación normal a veces contratamos a alguien para echarnos una mano en determinados momentos, pero con la pandemia ha sido imposible”, cuenta Raúl, en el preludio de la celebración del Día la Constitución, con un tiempo soleado y agradable que acompaña a salir de casa.

Manuel y Ángela son dos extremeños del municipio de Almendralejo, que ayer salieron a las ocho de la mañana de su pueblo y al mediodía estaban disfrutando de las calles del conjunto monumental de Arcos. Como muchos otros visitantes se desplazaron para vivir una única jornada en la Sierra. “Hemos optado por Arcos, que no lo conocemos y nos está encantando con este entramado de calles que tiene. Nos llevamos una buenísima impresión. Comeremos aquí en algún restaurante y después partiremos para Setenil. Nos gusta mucho la provincia gaditana y volvemos cuando podemos”, explica la pareja, disfrutando del conjunto monumental.

A pocos metros, las trabajadoras de la oficina municipal de turismo arcense atienden los requerimientos de los muchos forasteros que preguntan por información del municipio, tanto por teléfono como en persona. “Hay mucho movimiento, sobre todo, de turista nacional y mucha gente que está llamando con el tema de la Copa de los globos para saber el punto de salida este lunes y si hace viento. También estamos ofreciendo alternativas como las muchas rutas que Arcos ofrece y contenidos como la posibilidad de subir a varias torres de iglesias del pueblo. Hay buenas perspectivas de pernoctaciones para este puente”, confirma una técnica turística.

Con estos mimbres, el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas CIT-Sierra de Cádiz, Antonio Fernández, pone foco en la afluencia de visitantes que han optado por el turismo de interior en este macropuente de la Constitución y la festividad de la Inmaculada. Aunque hay establecimientos que en estos días colgarán el cartel de completo, la media de ocupación en la Sierra puede superar el 80% en hoteles y casas rurales de la zona. “Pese a que se está hablando de aumento de casos a nivel nacional con la pandemia, la gente no se ha echado para atrás aquí, teniendo en cuenta que en Andalucía estamos mejor que en otros sitios. Nuestro sector ha hecho un esfuerzo muy grande para dar seguridad a los clientes”, dice Fernández. El presidente del sector serrano divide este macropuente que vive la Sierra en dos tramos: la primera parte que afecta a la celebración del Día de la Constitución, “donde el viajero ha optado por elegir entre dos y tres noches para pernoctar” y el segundo de la Inmaculada, que apunta maneras también. Eso sí, en la mayoría de casos, las reservas se han hecho con una media de dos semanas de antelación.

En Setenil, Zahara de la Sierra, El Bosque o Grazalema, por poner algunos puntos de referencia del turismo local, la mayoría de hoteles tienen el lleno asegurado. “Uno está al 92%, otro al 94% y el resto al 100%”, explica el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, quien añade que el sistema de reservas previas en establecimientos de comidas ha configurado mayor organización al sector al ofrecer varios turnos. Esta localidad presentaba este domingo calles con mucho ambiente de visitantes, que optan por la zona.

Como también Olvera bautiza este puente con un nombramiento muy especial al ser la Capital del Turismo Rural 2021. Paqui Carreño, la gerente de la oficina local de turismo espera buenos resultados a tenor de la afluencia que ha llegado hasta Olvera en octubre y noviembre, buscando esa fisonomía tan destacada del entramado de calles, con su castillo e iglesia coronando el perfil de la localidad. “Desde 2019 hasta aquí hemos pegado un salto cualitativo, que la pandemia frenó y que ahora se vuelve a retomar”, sostiene esta especialista en el sector turístico, quien cree que los efectos de la declaración de la capitalidad rural se verán en este municipio a largo plazo.

“Olvera como producto turístico se complementa con otros pueblos y estos a su vez con nosotros. Defiendo la marca Sierra de Cádiz como un todo en el que nos tenemos que sostener. El que viene a la comarca no se queda sólo en un pueblo, sino que va visitando unos y otros”, apostilla, defendiendo que se ha de ofrecer un producto cohesionado y de calidad.