El Ayuntamiento de Algar actualizará su registro de demandantes de vivienda ante la nueva promoción que asume la Diputación

El diputado provincial de Vivienda de la Diputación de Cádiz, José Manuel Cossi, ha mantenido un encuentro en Algar con el alcalde de este municipio de la Sierra, José Carlos Sánchez Barea, con la intención de avanzar en el proyecto de construcción de nuevas viviendas de promoción pública. La Empresa Provincial de Vivienda y Suelo asumirá en Algar una nueva promoción en la avenida Doctor Pérez Fabra, con capacidad para alojar entre 18 y 20 inmuebles.

Cossi, en relación a esta intervención, ha precisado que el suelo disponible requerirá una reparcelación, al tiempo que habrá que determinar si se materializa por fases y si se ejecuta netamente a través de la sociedad de Diputación o mediante colaboración público-privada. “Estamos en buena disposición para agilizar los pasos urbanísticos que se necesitan así como para desarrollar el proyecto lo más pronto posible”. El diputado provincial de Vivienda indica que se buscará la fórmula “para hacerlo viable”, considerando los costes que comportará la operación sin renunciar a los precios establecidos para viviendas protegidas.

El alcalde de Algar ha valorado el esfuerzo de Diputación por responder a una demanda del municipio. Sánchez Barea explica que en los últimos tiempos la mayoría de las actuaciones inmobiliarias se dedican a la rehabilitación de inmuebles antiguos, “por lo que hay una evidente necesidad de nuevas promociones”. El Ayuntamiento –según explica el regidor- va a iniciar el proceso para actualizar el registro de demandantes de viviendas; una revisión “necesaria” de cara a la promoción que emprenderá la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Diputación.

“Vamos a abrir el plazo de solicitudes para recabar el número de demandantes de vivienda de una manera exhaustiva y concreta”, ha puntualizado el alcalde de Algar.