Que no puedo ir a la feria, me la monto en mi balcón. Que no puedo alternar en los bares, me monto una fiesta ochentera en mi balcón, que no puedo ir a los sanfermines, me monto…

Eso es lo que han pensado los vecinos de Zahara de La Sierra, que tiran de imaginación para pasar la cuarentena lo mejor posible. Por eso, la última hazaña ha sido montarse la Feria del Confinamiento y engalanar calles enteras, de balcón a balcón, con farolillos y guirnaldas, y con copita de vino y tapita de jamón para pasarse la noche de este domingo pasado de jarana. Los zahareños llevan tres semanas participando en propuestas desde su balcón, que han despertado el interés de muchos. La última ha sido este fin de semana, con la organización de balcón a balcón de la Feria del Confinamiento, en la que la gente se ha volcado engalanando sus terrazas, cantando por sevillanas e incluso, vistiéndose de flamenca.

“No nos podíamos imaginar el éxito de la convocatoria. La gente ha participado mucho. Hay calles enteras engalanadas. Vecinos hablando de balcón a balcón, brindando, cantando… Ha sido muy especial”, cuenta el alcalde de Zahara de la Sierra, Santiago Galván. Así, que la tarde noche del domingo no se lo pensaron dos veces y con un coche municipal ataviado con música y luces festivas, los organizadores fueron animando al respetable, además de repartir chucherías a los más pequeños.

Y es que el Ayuntamiento, junto a los vecinos, ha ideado un programa de ocio para que los habitantes de esta localidad, en la que no hay ningún caso de contagio por coronavirus, participe desde sus casas y sus confinamientos. La semana pasada se realizó otra quedada en la que se le pedía a los vecinos que participaran en una fiesta al estilo de los años 80 o de disfraces. “Yo mismo me disfracé de león. Estamos pensando en otra temática para las próximas semanas como, por ejemplo, algo relacionada con San Fermín, pero ya veremos”, sostiene el regidor zahareño.

Zahara de la Sierra ha saltado en las últimas semanas a la palestra nacional e internacional por controlar el acceso a su población para evitar contagios.