Una ayuda para los deslizamientos de Arcos enfrenta a Junta y Ayuntamiento

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha informado de que el Ayuntamiento de Arcos ha rechazado firmar el convenio de colaboración entre ambas entidades para que la Junta de Andalucía pueda aportar 1.500.000 euros a la reformar de la barriada de La Verbena, con problemas de los deslizamientos desde hace años.

Con todo ello, la Junta dice que no se entiende la justificación del alcalde de Arcos, que el pasado 4 de enero de 2022, notificó su disconformidad con la propuesta efectuada por la Secretaría General de Vivienda sobre la forma de proceder por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio para dar continuidad a las obras en la Barriada La Verbena, de dicha localidad, manifestando la inviabilidad jurídica de que la Consejería realice una declaración de emergencia o de urgencia y encomienda a TRAGSA, siendo la solución de firma de convenio de colaboración que instrumente una subvención al Ayuntamiento, la más adecuada.

Ante esto el Ayuntamiento de Arcos ha contestado que "no rechazamos ninguna ayuda para la Verbena por la que hemos luchado durante años en favor de los vecinos afectados". Y añade que la institución municipal pidió en su día a la Junta de Andalucía que fuera esta administración la que licitara los trabajos de esta nueva fase en la ladera de Arcos para garantizarse que la empresa Tragsa, que ha asumido la dirección de las obras desde un principio por ser especialista en este problema, fuera la que siguiera con el proyecto de mejora para acabar con los deslizamientos. El Consistorio dijo entonces que si recibía la ayuda tendría que ser esta administración local la que abriera el proceso de licitación y los plazos de dilatarían.

"El Ayuntamiento no ha rechazado nunca por escrito ni verbalmente el convenio propuesto por la Junta. Al contrario, lo que siempre he querido es agilizar los trámites para empezar lo más pronto posible. Lo único que le dije a la Junta, cuando me llegó el convenio, es que no se puede perder más tiempo para continuar las obras”, asume el alcalde Isidoro Gambín. Así, el regidor dice que propuso a la Junta que con el dinero acordado (1,5 millones de euros) adjudicaran ellos la obra para acortar los plazos, teniendo en cuenta que, si quien adjudica la contratación es el Ayuntamiento, los plazos durarán meses, advirtiendo a la administración autonómica que “los vecinos no aguantarán más tiempo perdido”.

Por su parte la Junta de Andalucía apostilla que el convenio es la herramienta mediante la que se instrumentaliza la concesión de esta subvención a favor del Ayuntamiento de Arcos para la financiación de la Fase IV de las obras de Estabilización de la ladera en esta urbanización del municipio arcense. Y que se trata de un compromiso de la propia Consejería por lo que se propuso la firma de un convenio para poder transferir al Ayuntamiento la subvención para la reanudación de las obras, considerando el interés público y social de dicha iniciativa y su carácter excepcional A su vez, se recuerda que esta subvención es compatible con otras aportaciones posibles del Ayuntamiento o de la Diputación de Cádiz, que estas administraciones anunciaron en su día.

Por todo ello, desde la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se reclama al alcalde de Arcos que no frene el avance de este proyecto por el que la propia consejera, Marifrán Carazo, se comprometió en su día con los vecinos afectados, una vez que este Gobierno de la Junta de Andalucía consiguió desbloquear tras años de paralización.

Tras esto, el Ayuntamiento ha manifestado su “indignación” ante el comunicado de la Junta. “Llevo muchísimo tiempo intentando desbloquear esta situación para que los vecinos de La Verbena alcancen su tranquilidad”, señala Gambín. “Nunca he politizado con este tema”, añade el regidor arcense, al tiempo que ha mostrado su sorpresa por la postura de la Junta. De esta forma, el alcalde ha mostrado sus dudas de que "la administración autonómica tenga voluntad de conceder la subvención, ya comprometida".

Aun así, “para que no haya problemas”, afirma el regidor de Arcos que remitirá escrito confirmando la aceptación por parte del Consistorio del convenio propuesto. Dice Gambín que “la responsabilidad ha recaído al cien por cien en el Ayuntamiento y la vamos a asumir”, incluyendo la declaración de emergencia, la redacción del proyecto y la licitación de la obra, insistiendo en que con eso “se tardará más tiempo porque la Junta de Andalucía ha rechazado hacerlo directamente”.

Para concluir, Isidoro Gambín pide públicamente a la Junta que “no politice más este tema, estamos hablando de problemas de muchas familias, y no se juega con ello”. Al tiempo, denuncia “la mala intención de la Junta” con el objeto de “calentar el ambiente”.

P