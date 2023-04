Ubrique celebra en junio una nueva edición del Rocky Valley Fest

El IV Rocky Valley Fest volverá a traer el mejor rockabilly a la provincia de Cádiz. Y más concretamente a Ubrique, donde este festival ya se consolida como una cita ineludible para los amantes de este estilo musical, no sólo gaditanos, sino también de otras provincias.

La Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique colaboran con la organización de este evento, que corre a cargo del Rockers Club Ubrique. El diputado responsable del Área de Desarrollo de la Ciudadanía, Jaime Armario, ha querido expresar su apoyo a un festival que se plantea como “una apuesta diferente dentro del completo panorama musical de la provincia”.

En la misma línea, el diputado provincial y teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Chacón, ha asegurado que este “es un evento que trasciende lo meramente musical, porque es un referente cultural completo”. Los conciertos serán accesibles para toda la ciudadanía, al ser de entrada libre. Se celebrarán en la plaza Rafael Alberti. Desde la organización del IV Rocky Valley Fest se hace hincapié en la calidad del cartel diseñado para esta nueva edición.

El programa se iniciará el viernes 16 de junio con la actuación de Howlin’ Ramblers, banda campogibraltareña que ha despegado con su nuevo trabajo discográfico. El sábado 17 será el turno para disfrutar de algunas de las bandas con mayor proyección mundial dentro de este estilo de rock. Así, abrirán el fuego los franceses The Nite Howlers. Más tarde actuarán Charlie Hightone & The Rock-It’s. Y cerrará la jornada otra banda española con temas propios y versiones de los años 50 y 60, Faraones 81. El festival contará también con la actuación de disc-jockeys y habrá espacios para el merchandising o la venta de discos. El ambiente, han recordado desde la organización, volverá a caracterizarse por la estética pin up en las chicas o los tupés en los chicos, todo dentro del estilo de vida que conlleva la afición a la música rockabilly.