El Tribunal de Cuentas no ve irregularidad en los levantamientos de reparo del Ayuntamiento de Arcos

La delegada municipal de Hacienda, María José González, ha adelantado este lunes que el Tribunal de Cuentas ha resuelto que, tras 11 denuncias de la oposición política local contra el Ayuntamiento por “levantamiento continuo de reparos”, el equipo de gobierno no ha cometido "ilegalidad" alguna. Así, este órgano ha decidido el archivo de las diligencias preliminares sobre este asunto “al no existir supuesto alguno de responsabilidad contable”. La conclusión viene respaldada también por el fiscal, quien declara en su informe que no se aprecia menoscabo de fondos públicos.

De esta forma, la delegada de Hacienda respondía a manifestaciones de AI-Pro en distintas ocasiones “sembrando la duda” en cuanto a lo que supone un levantamiento de reparo en el seno de la Corporación.

Reiterándose en sus explicaciones, González recordaba que el levantamiento de reparo en el Pleno es una “herramienta totalmente legal”, cuyo uso viene provocado por la falta de presupuesto general en el Ayuntamiento. Mostrando la resolución, pedía a los grupos opositores en el Consistorio “que dejen de echar por tierra la gestión económica” en el Ayuntamiento. Y añadía que “el Tribunal de Cuentas no encuentra delito alguno en unos reparos debidamente levantados en Pleno y habiendo destinado un dinero público a pagar servicios necesarios y básicos para el pueblo de Arcos”.

González añadió que “todos los pagos han sido realizados conforme a la legislación vigente. No todo vale en política, dejen de mentir”, le pidió a la oposición la delegada de Hacienda.

El propio alcalde de la ciudad, Isidoro Gambín, ha querido valorar la decisión de Cuentas como “un día muy importante porque se nos ha dado la razón por parte de la máxima autoridad contable de Andalucía”. Sin embargo, no ocultaba su pesar por “el acoso y derribo de la oposición, especialmente desde AIPro. Teníamos la conciencia muy tranquila en todo momento”, ha afirmado.