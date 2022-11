El PSOE reclama la vuelta del servicio de Pediatría a Grazalema

La vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento andaluz y parlamentaria por Cádiz, Irene García, ha mantenido una reunión con el alcalde de Grazalema, Carlos García, y su equipo de Gobierno con los que se ha comprometido a elevar una enmienda a los presupuestos andaluces para reclamar a la Junta que restituya el servicio de Pediatría en el municipio que suspendieron durante la pandemia.

García ha destacado que “es un compromiso que no es nuevo ya que de alguna manera lo que hacemos es evidenciar una propuesta que viene reivindicando desde hace mucho tiempo tanto el Ayuntamiento como el Partido Socialista y hemos sido muy pacientes, hemos sido leales desde el punto de vista del compromiso de intentar buscar una solución a través de la propia delegación, primero en el marco de las propias elecciones autonómicas, donde hubo un compromiso de retomar la posibilidad de que los niños y niñas de aquí tengan las mismas posibilidades de una asistencia sanitaria que de verdad garantice que no tenga ninguna dificultad y que por supuesto, no tengan que trasladarse a otro municipio del entorno, hemos sido también pacientes para conocer si aquello que nos decían tenía luz dentro del proyecto de presupuesto de la Junta Andalucía y desgraciadamente lo que hoy vengo a compartir con tanto con alcalde como su gobierno es la ausencia absoluta de contar con partidas presupuestarias que garanticen un servicio que para nosotros es vital si queremos que la población se siga asentando en el territorio”. “Queremos que la gente joven no se vea en la obligación de acudir a otro municipio, porque cuenten con servicio público, que de verdad les atienda con normalidad y por tanto, con igualdad a cualquier otro municipio de la provincia, ha advertido para incidir en que “lo que ocurre con este consultorio no es una anécdota, viendo la decadencia absoluta a la que están llevando especialmente la sanidad en todos los municipios del ámbito rural”.

Así ha anunciado que “vamos a hacer una reclamación de forma concreta para que la exigencia de este pediatra sea de incorporación inmediata después de la petición que hagamos en el parlamento de Andalucía y espero que al menos haya una reconsideración de un servicio que entendemos que es fundamental y por tanto seguiremos dándole cuenta a todos los vecinos y vecinas”.

El alcalde, por su parte, ha denunciado que son ya casi tres años en los que el ayuntamiento ha realizado las reclamaciones pertinentes a la Junta, incluso en algunos casos las han tramitado también los propios padres pero hasta ahora existe, en su opinión, “una clarísima falta de sensibilidad por parte del Gobierno de la Junta y por parte del gobierno del Partido Popular en relación a esta situación que venimos denunciando”.

Carlos García explica que con la pandemia dejó de prestarse el servicio de pediatría que históricamente se atendía de forma quincenal, un servicio que venía prestándose a la familia fundamentalmente en algo que es esencial y que tiene que ver con el seguimiento del niño sano y que es algo que reclaman aquellas familias que por suerte han decidido seguir manteniendo su vida en este entorno. “Muchas veces se nos llena la boca hablando de políticas para seguir manteniéndola a la población, hablamos de cuáles son los retos que tenemos en el mundo rural y los retos en el mundo rural para el Partido Socialista está claro que pasan entre otras muchas cuestiones por la salud pública, por la educación y pasan por mantener una asistencia sanitaria acorde con las demandas de una sociedad como la nuestra”, ha señalado para precisar que como no ha habido respuesta de la Junta a las gestiones realizadas desde el ayuntamiento “lo vamos a llevar al parlamento de Andalucía porque entendemos que debe traspasar un poco también si acaso nuestras fronteras en el ánimo de que se buscque una solución que de momento no ha sido atendida. “La preocupación que tenemos desde el Ayuntamiento en este caso desde el Partido Socialista en Grazalema, es seguir manteniendo nuestro servicio público y no puede ser que todos esos servicios que tantos años nos ha costado conseguir se vayan a desmantelar de un día para otro, sencillamente porque no hay interés por mantener la sanidad pública en beneficio de otros sistemas que desde luego, en lo que esté en nuestra mano, no vamos a permitir”, ha dicho.

Posteriormente, en El Bosque, Irene García ha compartido con la alcaldesa Pilar García, la desesperación que existe en el municipio por el estado en que se encuentra el CEIP Albarracín lamentando especialmente que aún no haya habido respuesta alguna por parte de la Junta de Andalucía a la pregunta realizada por la parlamentaria andaluza en la que se ponía en conocimiento del Gobierno andaluz la necesidad de acometer obras de reforma integral de la cubierta del edificio, “sobre todo antes de que llegue el mal tiempo y las lluvias”.