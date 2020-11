El PSOE aborda con alcaldes y portavoces de la formación en la Sierra la problemática existente en la valoración de las personas dependientes en la comarca “donde se están dando casos de esperas de hasta dos años y donde se están produciendo muertes sin que el solicitante, en grados severos muchos de ellos, hayan sido atendidos”.

Los alcaldes y portavoces explicaron a la diputada Araceli Maese, junto a la portavoz de Políticas Sociales del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Soledad Pérez, la situación que ha afectado a los retrasos y es que la Junta “no cubrió la baja por enfermedad de la valoradora de la Sierra Alta, de modo que hasta que ésta no se ha incorporado, la lista de solicitantes ha ido engrosándose, produciéndose dilaciones con una media de año y medio. En cualquier caso, este personal cualificado atiende una media de 12 casos a la semana de manera que no puede absorber el exceso de expedientes generados en este tiempo”.

Según explicó Pérez, en la provincia existen 33 valoradores de los 268 que hay en toda Andalucía, aunque se sabe que actualmente faltan 25 en Andalucía por bajas, traslados y vacantes, sin que se sepa de éstos cuantos corresponden a la provincial gaditana.Esta situación repercute en el total de personas que están pendientes de valoración y han pedido a la Junta la ayuda a la Dependencia, siendo 3.687 los solicitantes que quedan a la espera en la provincia, en virtud de los datos que registra el IMSERSO a fecha 30 de septiembre.

Por eso, la portavoz socialista ha explicado que desde el Grupo Socialista se está reclamando al Gobierno andaluz un Plan de Choque para dotar de refuerzo a todas las unidades de valoración. Especialmente, Maese se ha comprometido a formular una pregunta al Ejecutivo andaluz para que responda ante la situación generada en la Sierra.

Según resalta, “al final es el programa de ayuda a domicilio de la Diputación de Cádiz el que está resolviendo y, junto a la diligencia de los ayuntamientos, los que están salvando la cara a la Junta de Andalucía, atendiendo a los usuarios, personas mayores en su gran mayoría”.